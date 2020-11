VfL Wolfsburg: Ärger vergessen und Schalke schlagen Stand: 19.11.2020 13:35 Uhr Nach dem öffentlichen Streit um die Kaderpolitik will der VfL Wolfsburg nun wieder sportliche Akzente setzen. Mit Erfolgen in den Duellen mit Schalke, Bremen und Köln könnte sich der VfL oben festsetzen.

"Eine Chance hat man immer, wenn man nicht gerade gegen Bayern, Dortmund und Leipzig hintereinander spielen muss...", sagte Mittelfeldspieler Maximilian Arnold vor der Partie am Sonnabend (15.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) in Gelsenkirchen. Der 26-Jährige warnte zugleich davor, den Tabellenvorletzten Schalke 04 zu unterschätzen. "Wenn wir dahin fahren und denken, wir spielen es mal locker-flockig, eins, zwei, drei - dann werden wir auf die Nase fallen. Ich bin lieber dafür, wir machen so weiter."

Arnold: "Es wäre ja langweilig, wenn nichts wäre"

So weiter wie zuletzt zum Beispiel beim 2:1-Erfolg gegen die TSG Hoffenheim. Die Partie gegen die Kraichgauer war die erste nach der Transferkritik von Oliver Glasner. Der Trainer hatte sich öffentlich darüber beklagt, dass der VfL keinen Offensivspieler mit Tempo und Tiefgang verpflichtet hat, woraufhin er bei Manager Jörg Schmadtke und Sportdirektor Marcel Schäfer zum Rapport musste.

"Es wäre ja langweilig, wenn nichts wäre", kommentierte Arnold die Unruhe im Verein schmunzelnd. Aber das Thema sei ja geregelt worden.

In anderen Zeiten, beispielsweise als die Niedersachsen zweimal in Folge in die Relegation mussten, hätte solch ein Zwist auch Auswirkungen aufs Team gehabt. Jetzt aber sei das nicht der Fall, so Arnold: Die Mannschaft sei gefestigt, der Ärger im Team "nicht thematisiert worden". Im Gegenteil: "Wir haben unseren Stiefel runtergespielt und unseren Job erledigt."

Pongracic mit "kleineren Symptomen"

Auch Glasner hat den Streit längst "abgehakt", wie er erklärte. Der VfL-Coach sprach von einer "engagierten und guten" Vorbereitung während der Länderspielpause. Der Ausfall von Marin Pongracic sei "ärgerlich. Ihm geht es den Umständen entsprechend. Er hat kleinere Symptome." Der 23-Jährige war bei der kroatischen Nationalmannschaft positiv auf das Coronavirus getestet worden und befindet sich in Wolfsburg in Quarantäne.

Dafür freute sich Glasner darüber, dass in Kevin Mbabu, William, Paulo Otavio und Josuha Guilavogui wieder vier Spieler zur Verfügung stehen, die längere Zeit verletzt fehlten. Ob Kapitän Guilavogui nach einem Muskelfaserriss wieder in die Startelf der in der Liga noch ungeschlagenen "Wölfe" rückt? "Wenn nichts mehr passiert - er hat die Belastung sehr gut verkraftet -, ist er auch ein Thema für die Startelf", so Glasner.

Mögliche Aufstellungen:

Schalke: Rönnow - Kabak, Sané, Nastasic - Ludewig, Oczipka - Mascarell - Harit, Uth, Skrzybski - Paciencia

Wolfsburg: Casteels - Baku, Lacroix, Brooks, Roussillon - Schlager, Arnold - Steffen, Philipp, Brekalo - Weghorst.

