VfL-Sportdirektor Schäfer: Thema Kaderplanung sollte intern bleiben Stand: 08.11.2020 19:40 Uhr Beim Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg herrscht nach den Dissonanzen zwischen Trainer Oliver Glasner und Sport-Geschäftsführer Jörg Schmadtke in der am Montag beginnenden Länderspielpause Klärungsbedarf.

Am Sonntag betonte nach Schmadtke auch Marcel Schäfer, der Zeitpunkt für Glasners Kritik an der Transferpolitik zwei Tage vor dem wichtigen Spiel gegen Hoffenheim sei "unglücklich" gewesen. Mehr noch: "Das Thema Kaderplanung sollte immer intern bleiben. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir das in Zukunft auch tun", sagte der Sportdirektor dem NDR.

Glasner hatte zuletzt bei gleich zwei Gelegenheiten das Scheitern einer weiteren Offensiv-Verpflichtung beklagt. Schmadtke kritisierte daraufhin Zeitpunkt wie auch Art und Weise dieser Äußerungen: "Das ist ja nicht Phantasialand hier. Man kann nicht Dinge haben wollen, die unrealistisch sind."

Glasner denkt nicht an Rücktritt

Einigkeit herrscht offenbar darin, die Länderspielpause zu nutzen, "um die Sache zu besprechen", so der Coach am Sonntag nach dem 2:1-Sieg des VfL gegen 1899 Hoffenheim. An einen Rücktritt denke er nicht; und rechnet auch nicht mit einer Trennung seitens des Vereins: "Ich kann versprechen, dass wir weiter alles gemeinsam für den Erfolg des VfL tun werden." Er gehe "ganz klar" davon aus, VfL-Trainer zu bleiben.

Aber ist eine weitere erfolgreiche und vertrauenvolle Zusammenarbeit überhaupt weiterhin möglich? "Erfolgreich, das sieht man. Wir haben jetzt sieben Bundesligaspiele und kein einziges verloren, nun konnten wir einmal einen Transfer nicht realisieren, das ist etwas, das es immer wieder gibt", sagte der Österreicher dem NDR.

Schmadtke: "Bin kein Trainerkiller"

Von der "ganz großen Aufruhr" der vergangenen Tage zeigte er sich überrascht. "Ich habe das überhaupt nicht als Kritik aufgefasst. So ist es auch nicht zu verstehen", erklärte der 46-Jährige: "Ich habe gesagt: Wir. Ich habe nicht einmal gesagt: Ich hatte diese Ideen und die sportliche Leitung hatte andere Ideen. Wir hatten die gleichen Ideen, die wir nur auf einer einzigen Position nicht realisieren konnten." Mit allen anderen Neuzugängen sei er "super happy".

Bei Schmadtke war das anders angekommen. Deswegen schmeiße er aber "jetzt den Trainer nicht sofort raus", fügte er am Sonnabend bei Sport1 an: "Ich bin kein Trainerkiller. Wir werden darüber reden."

