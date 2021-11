VfL-Frauen in München: "Bayern kann auch nicht alles gewinnen" Stand: 11.11.2021 13:55 Uhr Die Fußball-Frauen des VfL Wolfsburg treten am Sonnabend im Bundesliga-Spitzenspiel beim FC Bayern München an. Der NDR überträgt die Partie ab 14 Uhr live im TV und bei NDR.de.

"Dafür spielt man. Ich freue mich, dass wir wieder ein Spitzenspiel haben. Dieser Monat ist irgendwie krass, aber richtig cool", sagte Wolfsburgs Abwehrchefin Dominique Janssen. Viel Zeit, den späten Rückschlag beim 2:2 in der Champions League am Dienstag in Turin zu verdauen, haben die Niedersächsinen nicht. Doch sie schauen nach vorn - und geben sich kämpferisch. "Wir fliegen nur mit einem Ziel nach München: Wir wollen drei Punkte. Bayern kann auch nicht nur alles gewinnen. Und wir wissen: Wir sind Wolfsburg, wir wollen immer Ergebnisse holen", so Janssen.

In München fast zum Punkten verdammt

In München stehen die "Wölfinnen" allerdings unter Druck. Eine Niederlage und ein Remis schlagen nach sechs Spieltagen zu Buche. Geht der VfL beim FC Bayern leer aus, wäre der Abstand auf den Meister und Tabellenführer schon auf fünf Zähler angewachsen. Auch die erneute Qualifikation für die Champions League wäre angesichts der starken Konkurrenz aus Hoffenheim, Leverkusen, Potsdam und Frankfurt gefährdet.

VfL-Coach Stroot: "Wir müssen regenerieren"

Schon vor einigen Wochen hatte VfL-Sportchef Ralf Kellermann gemahnt: "Es war zu erwarten, dass Mannschaften hochgespült werden, die nicht in der Champions League spielen, und dass sich Mannschaften, die in diesem Jahr nicht in der Champions League spielen, Hoffnungen machen dürfen, dort in der nächsten Saison dabei zu sein." Einen der ersten drei Plätze zu belegen, die zur Teilnahme an der "Königsklasse" berechtigen, werde "schwierig genug".

Verständlich, dass VfL-Coach Stroot das Spiel bei Juventus schnell abhaken wollte und den Fokus auf die Begegnung am Sonnabend richtete: "Jetzt kommen erstmal die Bayern, wir müssen regenerieren."

Mögliche Aufstellungen:

FC Bayern München: Benkarth - Glas, Viggosdottir, Kumagai, Simon - Bühl, Zadrazil, Demann , Beerensteyn - Damnjanovic, Dallmann

VfL Wolfsburg: Schult - Hendrich, Wedemeyer, Janssen, Rauch - Oberdorf, Lattwein - Bremer, Roord, Huth - Waßmuth

