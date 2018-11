Stand: 09.11.2018 13:32 Uhr

VfL-Frauen im Pech: Lyon als Viertelfinal-Gegner

Nadine Keßler hat den Fußballerinnen des VfL Wolfsburg als Losfee kein Glück gebracht. Die frühere Kapitänin des deutschen Meisters und Pokalsiegers zog den "Wölfinnen" Titelverteidiger Olympique Lyon als Viertelfinal-Gegner in der Champions League. Gegen den französischen Titelträger hatten die Niedersächsinnen das "Königsklassen"-Finale der Vorsaison mit 1:4 nach Verlängerung verloren. Das Team um die deutsche Nationalmannschaftskapitänin Dzsenifer Marozsan gilt auch in dieser Serie wieder als Topfavorit auf den Sieg. "Das ist das absolute Top-Spiel in Europa - mehr geht nicht. Beide Vereine haben die jüngere Geschichte der Champions League maßgeblich mitgeschrieben", sagte Ralf Kellermann, Sportlicher Leiter der VfL-Frauen.

Die Hinrunden-Partien der Runde der letzten Acht werden am 20./21. März des kommenden Jahres ausgetragen, die Rückspiele finden eine Woche später statt. Die "Wölfinnen" treten zuerst auswärts an.

Im Halbfinale würde nächster Brocken warten

Sollten die in der aktuellen Bundesliga-Saison noch verlustpunktfreien Wolfsburgerinnen gegen Lyon erfolgreich Revanche nehmen können, würden sie im Halbfinale auf den Sieger des Duells FC Chelsea gegen Paris Saint-Germain treffen. Weitaus mehr Glück als der VfL hatte am Freitagmittag bei der Auslosung in Nyon (Schweiz) sein Ligarivale FC Bayern München. Der Vize-Meister trifft im Viertelfinale auf Slavia Prag und würde bei einem Weiterkommen gegen den spanischen Topclub FC Barcelona oder LSK Kvinner (Norwegen) um den Endspiel-Einzug kämpfen.

