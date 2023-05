VfB Lübeck verlängert mit Trainer Pfeiffer

Stand: 09.05.2023 18:30 Uhr

Fußball-Regionalligist VfB Lübeck will nach dem Aufstieg in die Dritte Liga mit Cheftrainer Lukas Pfeiffer weitermachen. Wie der Verein am Dienstag mitteilte, wurde der Vertrag des 32-Jährigen um ein Jahr bis 2024 verlängert.