VfB Lübeck: Endlich angekommen - und gegen Magdeburg Favorit?

Der VfB Lübeck empfängt den 1. FC Magdeburg und ist nicht nur wegen der Rückkehr seines Trainers durchaus favorisiert.

Satte 13 Punkte holten die Lübecker aus den jüngsten sechs Partien - genauso viele wie Spitzenreiter Dynamo Dresden. "Wir wollen die Magdeburger in Schach halten und unsere gute Phase fortführen", sagte Mittelfeldspieler Sebastian Hertner dem NDR. Die Schleswig-Holsteiner, die so beschwerlich in die Saison gestartet waren, sind endlich angekommen in der neuen Liga, die nach zwölf Jahren Abstinenz wieder zur Heimat werden soll.

Hertners Teamkollege Yannick Deichmann hatte im Interview bereits zuvor erklärt, dass sich die Mannschaft keineswegs auf ihren Erfolgen ausruhen würde: "Das Ende der Fahnenstange ist noch nicht erreicht."

Rolf Landerl hat seinem Team Selbstbewusstsein eingeimpft - und kann gegen den 1. FCM wieder selbst voll eingreifen. Der Trainer hatte die Spiele in Kaiserslautern (0:1) und in Ingolstadt (1:1) zuletzt wegen einer Corona-Infektion verpasst.

Landerl: "Lähmende Müdigkeit und unglaubliche Kopfschmerzen"

Am Mittwoch nun endete um 0 Uhr seine Quarantäne - und der 45-Jährige ist heiß auf seine Rückkehr. "Gegen Magdeburg kann ich endlich wieder auf der Bank sitzen", sagte der Österreicher den "Lübecker Nachrichten".

Das Coronavirus hatte ihn ganz schön erwischt: "Ich spürte Grippesymptome, bekam diesen trockenen Husten, auch ein permanentes leichtes Fieber und eine lähmende Müdigkeit - vor allem aber hatte ich unglaubliche Kopfschmerzen. Sowas kannte ich gar nicht." Der Coach will in Zukunft noch vorsichtiger sein: "Die Sinne sind jetzt noch mehr geschärft, wir werden noch behutsamer sein."

Die Zurückhaltung - zumindest auf dem Fußballplagtz - hat seine Mannschaft längst abgelegt. Nach dem Remis in Ingolstadt stellte Landerl zufrieden fest: "Wir haben alle gut gearbeitet, es war auf allen Fronten ein Sieg des Teams. Wir haben den Punkt erwachsen mitgenommen." Gegen die großen Magdeburger, die weiter auf einem Abstiegsplatz stehen, sind die Lübecker fast schon Favorit.

