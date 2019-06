Stand: 04.06.2019 14:53 Uhr

Van der Vaart sagt in Hamburg Tschüs

Rafael van der Vaart läuft noch einmal im Volksparkstadion auf. Der langjährige Profi des Hamburger SV gibt am 13. Oktober an seiner früheren Wirkungsstätte sein Abschiedsspiel. "Es ist ein Danke und eine Entschuldigung" sagte der 36-Jährige am Dienstag in der Hansestadt. Gerade in seiner zweiten Phase in Hamburg habe er den Fans nicht mehr das bieten können, was er gern geboten hätte, sagte er. Der Niederländer spielte von 2005 bis 2008 sowie von 2012 bis 2015 für den HSV und war zeitweise auch Mannschaftskapitän. Im Verlauf seiner Karriere lief "Rafa", dessen 13 Jahre alter Sohn Damian nach wie vor in Hamburg lebt, unter anderem auch für Ajax Amsterdam, Real Madrid und Tottenham Hotspur auf.

Ein "Fußballfest für die ganze Stadt"

Zu seinem Abschiedsspiel erwartet van der Vaart viele seiner ehemaligen Kollegen und Trainer. So habe er unter anderen Arjen Robben, Wesley Sneijder, Daniel Van Buyten, Mark van Bommel, Thorsten Fink und Louis van Gaal angeschrieben. "Ich hoffe auch, dass Raúl kommt. Das wäre auch ein Traum für mich." Die Partie "Rafa's HSV Stars vs. Rafa's All Stars" solle ein Fußballfest für die ganze Stadt werden. "Natürlich sind die Niederlande meine Heimat, dort bin ich geboren. Aber als ich 2005 zum HSV kam, war das wie eine neue Familie für mich", sagte der langjährige Nationalspieler, der insgesamt 109 Mal für Oranje auflief.

HSV-Vorstandschef Bernd Hoffmann sieht dem gemeinsamen Termin im Herbst voller Vorfreude entgegen. "Rafael steht für eine ganz besondere Zeit, die wir hier hatten. Es ist schön, dass diese Zeit so einen schönen Schlusspunkt findet", sagte der Clubboss.

