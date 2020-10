Ulreich, Trikot-Premiere & Co: Fürth erlebt den "neuen" HSV Stand: 15.10.2020 10:34 Uhr Torwartwechsel, Abwehr-Umbau, neues Trikot - so will der HSV am Sonnabend bei Greuther Fürth zurück an die Zweitliga-Tabellenspitze.

Eine andere Farbe als die HSV-Feldspieler, die ihre Premiere in dunkelblau-lila geben, tragen naturgemäß die Torhüter. Wer am Sonnabend (13 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) allerdings im grellen Orange im HSV-Gehäuse stehen wird, ließ Trainer Daniel Thioune noch ein wenig offen - wenngleich Neuzugang Sven Ulreich die besten Aussichten hat, "mit der Qualität, die er nachgewiesen hat. Da ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr hoch. Aber ich gucke auch auf Daniel und Tom. Dann werde ich am Ende der Woche eine Entscheidung treffen." Ulreich, der vergangene Woche im Testspiel gegen den dänischen Fußball-Zweitligisten FC Fredericia (4:3) sein HSV-Debüt feierte, hatte seinen Wechsel vom FC Bayern an die Elbe mit der besseren Aussicht auf Einsatzzeiten begründet: "Auf dem Platz zu stehen, hat mir gefehlt."

VIDEO: Ulreich: "Der HSV hat eine große Strahlkraft" (1 Min)

Youngster Hein als Linksverteidiger?

Mehr als die T-Frage dürfte Thioune allerdings beschäftigen, wie er den Ausfall von Kapitän Tim Leibold (Leistenzerrung) auf der linken Abwehrreihe kompensiert. Josha Vagnoman wäre eine Variante, der HSV-Coach will aber "kein Risiko eingehen". Der 19-Jährige hat jüngst erst einen Bänderriss erlitten und soll noch geschont werden. Moritz Heyer wird wegen der Corona-Infektion von Stephan Ambrosius innen gebraucht, wo allerdings auch Gideon Jung spielen könnte. Schlägt nun die Stunde von Youngster Bryan Hein? Der 19-Jährige spielt die Linksverteidiger-Position bei der Regionalliga-Reserve und steht erstmals im Profikader: "Alle, die im Kader stehen, können auch spielen. Ich habe schon die Fantasie mit ihm", schloss Thioune einen Startelf-Einsatz von Hein nicht aus.

Wintzheimer wieder voll einsatzfähig

Keinerlei Sorgen hat der HSV in der Offensive. Manuel Wintzheimer ist nach einem erneut negativen Corona-Test seit Mittwoch wieder im Mannschaftstraining. Zuvor hatte der Angreifer als Kontaktperson von Ambrosius zunächst mit seinem Kollegen die U21 des DFB verlassen und isoliert vom HSV-Team trainieren müssen. Wintzheimer wird neben Simon Terodde das Sturmduo der Hamburger bilden. In Bobby Wood sitzt zudem ein Stürmer auf der Bank, der zuletzt von Thioune viel Lob bekommen hat.

So könnten Fürth und der HSV spielen:

Fürth: Burchert - Meyerhöfer, Bauer, Mavraj, Raum - Seguin - Green, Ernst - Hrgota, Nielsen, Leweling

HSV: Ulreich - Gyamerah, Leistner, Heyer, Hein - Onana, Hunt - Dudziak - Wintzheimer, Terodde, Kittel.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 2. Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: Die NDR 2 Bundesligashow | 17.10.2020 | 15:00 Uhr