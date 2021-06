Uerdingen vor Zwangsabstieg - bleibt Meppen Drittligist? Stand: 02.06.2021 15:17 Uhr Weil der KFC Uerdingen die Lizenz-Bedingungen für die kommende Saison nicht erfüllt, steht der SV Meppen vor dem Drittliga-Klassenerhalt am grünen Tisch.

Wie die Krefelder mitteilten, habe der Deutsche Fußball-Bund (DFB) die sofortige Hinterlegung eines hohen siebenstelligen Betrags gefordert, was für den Club nicht fristgerecht zu erfüllen sei. Daher ziehe man sich aus wirtschaftlichen Gründen aus dem Profifußball zurück. "Ohne Investor und damit ohne finanzielle Planungssicherheit für die kommende Saison gibt es für die KFC Uerdingen 05 Fußball GmbH keine positive Fortführungsprognose mehr", hieß es in der Presseerklärung des einstigen Bundesligisten.

Entscheidung des DFB steht noch aus

Eine Bestätigung des DFB über den Zwangsabstieg steht noch aus. Auch eine Antwort auf die Frage, ob es für den SV Meppen, der die Drittliga-Saison punktgleich mit dem KFC auf Tabellenplatz 17 abgeschlossen hatte, in der Liga bleiben darf. SVM-Coach Rico Schmitt hatte bereits nach dem letzten Saisonspiel gegen den MSV Duisburg (2:1) zugegeben, ein wenig auf mögliche Lizenzentzüge bei anderen Vereinen gehofft zu haben. "Das ist der aller allerletzte Strohhalm. Natürlich ist es keinem Verein zu wünschen, dass es passiert. Aber das kann passieren."

SVM hat Drittliga-Lizenz beantragt

Meppens Vorstandssprecher Andreas Kramer äußerte sich am Mittwoch vorerst zurückhaltend: "Wir gehen Stand jetzt immer noch davon aus, in der nächsten Saison in der Regionalliga Nord zu spielen. Denn wir müssen erst auf die Antwort des DFB-Lizenzierungsausschusses warten. Wir haben eine Drittliga-Lizenz beantragt, wir gehen auch davon aus, dass wir sie kriegen. Aber wir gehen erst dann von einem Verbleib in der Dritten Liga aus, wenn wir das vom DFB schriftlich bekommen."

Auch VfB Lübeck kritisiert Lizenzverfahren des DFB

Kritik am Umgang mit den Uerdingern gab es zuvor von Meppens Sportvorstand Heiner Beckmann: "Seitdem sie in der Dritten Liga sind, haben sie kein Stadion. Da muss man schon die Frage stellen, ob das alles so in Ordnung ist." Auch der Vorstand des abgestiegenen VfB Lübeck warf dem DFB vor, gewisse Auswüchse zugelassen zu haben. "Wenn wir auf die Drittliga-Spielzeit zurückblicken, mutet es aus unserer Sicht verwunderlich an, dass Konkurrenten, die sich teilweise in Insolvenz befanden oder darauf zusteuerten, Spieler mit Grundgehältern und Prämien auf Zweitliga-Niveau ködern konnten", hieß es in einem offenen Brief: "Von einem fairen Wettbewerb konnte man in diesem Zusammenhang nicht sprechen."