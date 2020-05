Stand: 11.05.2020 18:27 Uhr

Trotz Gesichtsfrakturen: Keine Operation bei Gerhardt

Mittelfeldakteur Yannick Gerhardt vom VfL Wolfsburg muss trotz seiner schweren Trainingsverletzung nicht operiert werden. Das teilte der Fußball-Bundesligist am Montagabend nach weiteren Untersuchungen des 26-Jährigen in einem Krankenhaus via Twitter mit. Gerhardt hatte sich am vergangenen Sonnabend mehrere Gesichtsfrakturen zugezogen. Er war während eines Trainingsspiels mit einem Teamkollegen zusammengeprallt. Wie lange der einmalige deutsche Nationalspieler den Niedersachsen fehlen wird, ist unklar.

Gerhardt vor Coronapause beim VfL gesetzt

Gerhardt wäre für die Partie der "Wölfe" am Sonnabend beim FC Augsburg (15.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) vermutlich erste Wahl gewesen, da Kapitän Josuha Guilavogui nach seiner Knieverletzung noch nicht wieder 100-prozentig fit ist. Der Mittelfeldmann hatte sich vor der Bundesliga-Coronapause gerade wieder in die Startelf zurückgekämpft. Er stand dreimal in der Anfangsformation und erzielte dabei zwei Tore. Für ihn sei die Unterbrechung "schon ein bisschen bitter" gewesen, hatte der 26-Jährige am vergangenen Freitag gesagt. Einen Tag später verletzte er sich schwer. Sein Ausfall sei "ein großer Wermutstropfen", klagte "Wölfe"-Coach Oliver Glasner.

