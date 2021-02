Stand: 01.02.2021 14:26 Uhr Transfer-Ticker: Hansa holt Türpitz, Eintracht verleiht Schultz

Braunschweigs Schultz auf Leihbasis zu Viktoria Köln

Michael Schultz von Eintracht Braunschweig wechselt mir sofortiger Wirkung zu Viktoria Köln. Der Innenverteidiger der "Löwen" wird bis zum Saisonende an den Drittligisten ausgeliehen. "Michael hat bei uns zuletzt wenige Einsatzzeiten gehabt. Mit Brian Behrendt und Oumar Diakhité haben wir auf seiner Position im Winter zudem zwei Neuzugänge verpflichtet. Mit dem Wechsel nach Köln hat er die Chance, Spielpraxis zu sammeln", sagte Geschäftsführer Peter Vollmann.

Bericht: HSV wollte portugiesischen Verteidiger

Einem Bericht der "Hamburger Morgenpost" und des portugiesischen Sportportals "Record" zufolge soll sich der Hamburger SV bereits im Sommer mit Innenverteidiger Tiago Ilori beschäftigt haben. Der 27 Jahre alte Portugiese spielt seit zwei Jahren für Sporting Lissabon, wird seit Saisonbeginn aber nicht mehr bei den Profis berücksichtigt. Zu einem Wechsel nach Hamburg im Winter werde es aber auch nicht kommen, Ilori soll für ein halbes Jahr nach Frankreich zum FC Lorient ausgeliehen werden.

Hansa holt Schwede und Türpitz

Mit Tobias Schwede (SV Wehen Wiesbaden) hat Hansa Rostock am Sonntag bereits einen neuen Spieler verpflichtet. Am Montag legten die Mecklenburger nach: Philip Türpitz wechselt vom SV Sandhausen an die Ostsee. Der 29-Jährige hat bis zum Saisonende unterschrieben. Trainer Jens Härtel kennt beide Profis noch aus seiner Zeit beim 1. FC Magdeburg.

Himmelmann wechselt nach Belgien

Nach seinem Abgang vom FC St. Pauli hat Torhüter Robin Himmelmann einen neuen Verein gefunden. Wie der belgische Erstligist KAS Eupen am späten Vormittag offiziell bekannt gab, hat der 31-Jährige einen Vertrag bis Saisonende unterschrieben.

Wolfsburger Aktivitäten abgeschlossen

Der VfL Wolfsburg will nicht mehr auf dem Transfermarkt tätig werden. "Wir werden keinen weiteren Spieler mehr ausleihen oder abgeben", sagte Sportdirektor Marcel Schäfer am Montag bei "Sky Sport News". "Wir haben großes Vertrauen in unseren Kader", ergänzte der 36-Jährige. Nach dem 3:0-Sieg gegen den SC Freiburg am Sonntag steht der VfL in der Tabelle auf Rang drei. Zuletzt war Yunus Malli von Wolfsburg in die Türkei zu Pokalsieger Trabzonspor gewechselt. Auch Rechtsverteidiger William (Schalke) sowie die Offensivspieler Omar Marmoush (St. Pauli) und Felix Klaus (Düsseldorf) spielen in der Rückrunde nicht mehr bei den Niedersachsen.

Hannover 96: "Machen nichts mehr"

Hannover 96-Sportchef Gerhard Zuber sagte am Montag vor dem Spiel gegen Osnabrück, dass die "Roten" keine Neuverpflichtungen mehr tätigen werden. "Wir machen nichts mehr", äußerte sich Zuber gegenüber der "Neuen Presse". Der 45-Jährige und Trainer Kenan Kocak konnten sich nicht auf geeignete Kandidaten einigen. Die Beziehung zwischen den beiden sei laut Hannovers Geschäftsführer Martin Kind ohnehin "schwierig".

Rashica-Transfer laut "kicker" erneut geplatzt

Ein Transfer von Werder Bremens Milot Rashica zu Hertha BSC soll laut "kicker" gescheitert sein. Beide Clubs kamen trotz mehrtägiger Verhandlungen nicht auf einen Nenner. Der Stürmer aus dem Kosovo stand im Sommer bereits vor einem Wechsel zu Bayer Leverkusen, ehe der Transfer in letzter Minute platzte.

Am Sonnabend gaben die Norddeutschen bereits die vorzeitige Trennung von Tahith Chong bekannt. Die Ausleihe des 21-Jährigen vom englischen Rekordmeister Manchester United wurde auf Wunsch des Spielers beendet. Chong schließt sich bis Saisonende dem FC Brügge an.

Was passiert am Deadline-Day?

Die zweite Transferperiode im deutschen Profifußball endet an diesem Montag. Die Besonderheit in dieser Saison: Eine Spielerlaubnis wird erst dann erteilt, wenn die im medizinisch-hygienischen Konzept der Deutschen Fußball Liga vorgegebenen Corona-Tests negativ ausgefallen sind.

Die Registrierung läuft im Transfer-Online-Registrierungssystem (TOR) der DFL - unter anderem mit den Anträgen auf Erteilung der Spielberechtigung. Diese und die vollständigen Vertragsunterlagen müssen bis spätestens 18 Uhr des letzten Tages der Wechselperiode in TOR gestellt und eingereicht werden. Zu den Unterlagen zählen unter anderem Arbeitsvertrag und Sporttauglichkeitsbestätigung.

