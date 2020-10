Stand: 05.10.2020 11:59 Uhr Transfer-Ticker: Falette zu Hannover 96?

Ungewöhnlich spät endet in diesem Jahr die Transferfrist - heute Abend um 18 Uhr. Was tut sich noch bei den elf Fußball-Nordclubs? Wer kommt, wer geht? Der Transfer-Ticker von NDR.de gibt einen Überblick.

Holstein Kiel vor Mees-Verpflichtung

Zweitligist Holstein Kiel verstärkt sich noch einmal im Mittelfeld. Nach "kicker"-Informationen wechselt Joshua Mees vom Bundesligisten Union Berlin an die Förde. Der 24-Jährige, der in Kiel noch den Medizincheck bestehen muss, soll einen Vertrag bis 2024 erhalten.

Falette zum Medizincheck in Hannover?

Der Transfer von Eintracht Frankfurts Simon Falette zu Hannover 96 nimmt offenbar Konturen an. Laut der Sportzeitung "L' Équipe" ist der 28 Jahre alte Nationalspieler Guineas bereits zum Medizincheck beim Zweitligisten eingetroffen. Der Innenverteidiger gilt als absoluter Wunschspieler von Trainer Kenan Kocak für die doch recht dünn besetzte Defensive der Niedersachsen.

Meppen sieht keinen Handlungsbedarf

Drittligist SV Meppen wird nicht mehr auf dem Transfermarkt aktiv werden. "Bei uns passiert nichts mehr", erklärte Sportvorstand Heiner Beckmann am späten Vormittag. "Wir sind überzeugt, dass unser Kader gut aufgestellt ist und haben keinen Handlungsbedarf. Auf der anderen Seite ist kein Spieler auf uns zugekommen, dass er den Verein verlassen möchte."

St. Paulis Franzke auf Leihbasis nach Magdeburg

Offensivspieler Maximilian Franzke verlässt den Zweitligisten FC St. Pauli und wechselt bis Saisonende auf Leihbasis zum Drittligisten 1. FC Magdeburg. Der 21-Jährige war im Januar 2020 vom FC Bayern München II ans Millerntor gekommen, bei den Kiezkickern absolvierte er fünf Zweitliga-Partien.

Werder: Wird Grujic der Klaassen-Ersatz?

Noch haben die Nordclubs keinen Transfer als perfekt gemeldet. Doch die Gerüchteküche brodelt weiter. So will Werder Bremen nach Informationen des "Weser-Kuriers" Marko Grujic vom FC Liverpool für ein Jahr ausleihen. Der 24 Jahre alte serbische Mittelfeldspieler, zuletzt zwei Jahre an Hertha BSC verliehen, könnte bei den Grün-Weißen den Abgang von Davy Klaassen auffangen.

Hannover buhlt um Frankfurts Falette

Zweitligist Hannover 96 sucht noch einen Innenverteidiger, um die Abwehr zu stabilisieren. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge verhandeln die Niedersachsen mit Simon Falette. Der 28 Jahre alte Franzose von Eintracht Frankfurt gilt als Wunschkandidat von 96-Coach Kenan Kocak. Falette kann die Hessen verlassen, liebäugelt allerdings auch mit einem Wechsel zu einem Erstligisten ins Ausland.

Wechselt Rashica nach England?

Milot Rashica wird den Fußball-Bundesligisten Werder Bremen aller Voraussicht nach doch noch verlassen. Nachdem lange ein Wechsel zu RB Leipzig im Raum stand, aber an den Bremer Abslöseforderungen scheiterte, scheint nun der englische Erstligist Aston Villa die besten Aussichten zu haben, den Kosovaren zu verpflichten. Auch Leeds United und der FC Southampton sollen interessiert sein. Medienberichten zufolge sind 20 Millionen Euro als Ablösesumme im Gespräch.

Kehrt Hanslik zu Hansa Rostock zurück?

Drittligist Hansa Rostock bemüht sich nach Informationen der "Bild" um eine Rückkehr von Daniel Hanslik. Der 23 Jahre alte Angreifer spielt beim Zweitligisten Holstein Kiel keine Rolle, stand in dieser Saison nicht ein einziges Mal im Kader. Für Hansa erzielte Hanslik in der vergangenen Rückrunde fünf Tore in 17 Partien. 2018/2019 wurde er im Trikot des VfL Wolfsburg II mit 19 Treffern Torschützenkönig der Regionalliga Nord.

Transfer von Werders Klaassen zu Ajax so gut wie perfekt

Der Transfer von Davy Klaassen vom Bundesligisten Werder Bremen zu Ajax Amsterdam steht kurz vor dem Abschluss. "Es wird auf einen Wechsel hinauslaufen", erklärte Werder-Geschäftsführer Frank Baumann am Sonntag: "Die letzten Details und Formalitäten müssen noch geklärt werden." Laut einem Bericht der niederländischen Zeitung "De Telegraaf" haben sich die Bremer und der niederländische Club am Sonntag auf eine Ablösesumme von elf Millionen Euro plus drei Millionen Euro an Bonuszahlungen geeinigt. Der Profi soll in Amsterdam, wo er bereits von der Jugend an bis 2017 spielte, einen Vierjahresvertrag unterschreiben. Die finanziell klammen Hanseaten benötigen dringend Geld. Auch, weil die Coronavirus-Pandemie nach eigenen Angaben ein 30-Millionen-Loch gerissen hat.

Werder löst Vertrag mit Harnik auf

Werder Bremen hat sich mit Martin Harnik auf die sofortige Auflösung des Vertrages geeinigt. Der 33-Jährige, der in der vergangenen Saison auf Leihbasis beim HSV spielte, war zuletzt vom Profi-Training freigestellt und hatte sich individuell fit gehalten.

VfL Wolfsburg: Schmadtke schließt Weghorst-Verkauf aus

Beim VfL Wolfsburg sind mit den Verpflichtungen von Ridle Baku und Maximilian Philipp die Transferaktivitäten abgeschlossen. Das stellte Jörg Schmadtke bereits vor der Partie gegen den FC Augsburg (0:0) klar. Der VfL-Sportchef schloss zudem einen Verkauf von Torjäger Wout Weghorst aus. Verkaufskandidaten gibt es in Yunus Malli und Jeffrey Bruma bei den Niedersachsen dennoch. An Offensivtalent Omar Marmoush soll der Linzer ASK interessiert sein.

