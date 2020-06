Stand: 23.06.2020 13:20 Uhr

Trainer Hecking sieht seine Zukunft beim HSV

Der Aufstieg des HSV in die Fußball-Bundesliga ist noch möglich. Doch die Hamburger sind am letzten Zweitliga-Spieltag am kommenden Sonntag (15.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) auf Schützenhilfe angewiesen, um zunächst einmal die Relegation zu erreichen. Was aber wird aus Trainer Dieter Hecking, wenn das nicht gelingt? Der 55-Jährige, dessen Vertrag sich nur im Falle des Aufstiegs verlängert, reagierte nun auf erste Spekulationen und ging in die Offensive.

Der Coach bekräftigte, dem Club auch für die kommende Saison zur Verfügung stehen zu wollen: "Von meiner Seite spricht nichts dagegen, hier auch in der Zweiten Liga weiterzumachen. Aber natürlich müssen gewisse Voraussetzungen auch in meinem Sinne erfüllt werden."

Positive Signale von Sportvorstand Boldt

Grundsätzlich sei er niemand, der nach einem Jahr die Flinte ins Korn werfe, so Hecking.

Dies sei jedoch keine Einbahnstraße, sondern es sei die Frage, ob der HSV dies auch wolle. Sportvorstand Jonas Boldt habe ihm gegenüber allerdings signalisiert, "dass ich sein erster Ansprechpartner bin". Das gut harmonierende Duo befindet sich offenbar auch in Gesprächen zur Kaderzusammenstellung für die nächste Spielzeit.

Es sei allerdings nicht der richtige Zeitpunkt, um über den Trainer zu diskutieren, meinte Hecking: "Das werden wir nach der Saison in aller Ruhe besprechen. Ergebnisoffen. Für mich gilt es jetzt, den hundertprozentigen Fokus auf das Spiel gegen den SV Sandhausen zu legen - und dann hoffentlich auf zwei Relegationsspiele."

