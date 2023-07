Tim Steidten: Rasanter Aufstieg eines Bremer Fußball-Funktionärs Stand: 02.07.2023 11:51 Uhr Als Fußballer blieb Tim Steidten der Sprung in der Profibereich verwehrt. Als Funktionär macht der gebürtige Bremer nun in dem schnelllebigen Milliardengeschäft Karriere. Conference-League-Sieger West Ham United verpflichtete den 44-Jährigen als Technischen Direktor.

Am 21. März des Jahres 2009 kämpft der VfL Oldenburg bei der SpVgg Preußen 07 Hameln um Punkte in der Oberliga Niedersachsen-West. Die Partie zwischen den beiden im Tabellenmittelfeld angesiedelten Teams reißt keinen der rund 150 Zuschauer im Weserberglandstation so richtig von den Sitzen. Zur Halbzeit steht es 0:0. Während sich die Schaulustigen mit Bratwurst und Bier versorgen, entledigt sich Steidten in der Kabine seiner Kleidung. Coach Frank Claaßen hat dem Mittelfeldmann mitgeteilt, ihn auszuwechseln.

Ein letztes Mal verstaut der 30-Jährige seine "Buffer" ein paar Minuten später in seiner Sporttasche. Es war sein letztes Spiel als aktiver Fußballer. Steidten beendet nach 32 Regionalliga-Einsätzen sowie über 200 Begegnungen in der Fünften Liga seine Karriere und widmet sich ganz seiner Funktionärslaufbahn, die er zu diesem Zeitpunkt bereits als Nachwuchsscout bei Werder Bremen eingeschlagen hat.

Bei Werder vom Nachwuchsscout zum Sportlichen Leiter

Damals ist noch nicht zu erahnen, welchen beruflichen Aufstieg Steidten erleben wird. Aber schnell geht es für den Mann, der als Kicker für die Werder-Amateure, den FC Oberneuland, VfB und VfL Oldenburg sowie den SV Meppen aufgelaufen war, auf der Karriereleiter hinauf. Er wird bei Werder zunächst Leiter des Nachwuchsscoutings, dann Leiter der gesamten Scoutingabteilung, Sportdirektor bei der U23 und schließlich Sportlicher Leiter des Bundesliga-Teams. Steidten leistet bei den Hanseaten, bei denen Schmalhans inzwischen Küchenmeister ist, sehr gute Arbeit.

Trotz vergleichsweise überschaubarer finanzieller Mittel gelingt es ihm und seinem Team, eine Mannschaft zusammenzustellen, die in der Bundesliga konkurrenzfähig ist und unter Coach Florian Kohfeldt in der Saison 2018/2019 sogar lange um die internationalen Plätze mitspielt.

Steidten erliegt Lockruf von Bayer Leverkusen

Danach erliegt der gebürtige Bremer den Lockruf des Ligarivalen Bayer Leverkusen. Beim Werksclub ist vieles etwas größer als am Osterdeich. Und der Gestaltungsspielraum aufgrund des namensgebenden Chemiekonzerns ein anderer. Steidten ist bei den Rheinländern zunächst als Leiter der Scoutingabteilung angestellt, dann ab 2022 Sportkoordinator. Bayer startet zwar katastrophal in die vergangenen Serie, berappelt sich dann aber unter dem neuen Coach Xabi Alonso und spielt phasenweise sehr attraktiven Fußball. Mit dafür verantwortlich zeichnet letztlich auch Steidten, der maßgeblich an der Zusammenstellung des Kaders beteiligt war.

Leverkusen qualifiziert sich für die Europa League und sorgt damit für einen erfolgreichen Abschluss der Zeit des gebürtigen Bremers unterm Bayerkreuz. Denn dessen neuer Arbeitsplatz ist nun im East End von London, wo der Traditionsclub West Ham United beheimatet ist. Der Premier-League-Club gab am Samstagabend die Verpflichtung des 44-Jährigen als Technischer Direktor bekannt.

"Schlüsselrolle" bei West Ham und Wiedersehen mit Bayer

Bei den "Hammers" soll Steidten die übergreifende Strategie zur Verpflichtung von Spielern sowie die Scouting-Abteilung des Clubs verantworten und eng mit Trainer David Moyes und Sportdirektor Mark Noble zusammenarbeiten. West Ham hatte zuletzt die Europa Conference League gewonnen. Es war der erste internationale Titel des Clubs seit 1965. "Ich bin sehr stolz, zu West Ham United zu wechseln, in einer so aufregenden Zeit in der unglaublichen Geschichte dieses Clubs", sagte der 44-Jährige. Er könne es kaum erwarten, bei der Weiterentwicklung des Vereins "eine Schlüsselrolle" zu spielen, ergänzte der ehemalige Werder-Funktionär.

Schon bald wird ihn allerdings seine Vergangenheit einholen. Zumindest für einen Tag. Denn am 5. August bestreitet West Ham ein Testspiel bei Bayer Leverkusen.

