Testspiel: Hansa Rostock verliert bei Holstein Kiel

Fußball-Drittligist Hansa Rostock hat die Generalprobe vor dem Pflichtspielauftakt der neuen Saison verpatzt. Beim Zweitligisten Holstein Kiel unterlagen die Mecklenburger vor Zuschauern (500 waren zugelassen) am Sonnabend 1:3 (1:1). Es war im fünften Testspiel die zweite Niederlage für das Team von Trainer Jens Härtel, das sich zuvor lediglich dem Hamburger SV (0:2) geschlagen geben musste. Die KSV hingegen feierte den zweiten Sieg im fünften Testspiel.

Ex-Hansa-Profi Bartels trifft für Kiel

Der Zweitligist war überlegen, erspielte sich aber wenige Torchancen. Das Team von Trainer Ole Werner war vor allem bei schnellen Attacken gefährlich. Die Rostocker standen in der Abwehr zumeist sicher, konnten aber in der Offensive nur wenige Akzente setzen. Fabian Reese brachte die "Störche" nach einem Konter in Führung (23.), Hansa erzielte beinahe postwendend den Ausgleich: Nico Neidharts Flanke von der rechten Seite verwertete Korbinian Vollmann zum 1:1 (26.). Nach der Halbzeit reichte den Kielern ein Doppelschlag, um den Sieg klarzumachen: Niklas Hauptmann (75.) und der frühere Rostocker Fin Bartels (76.) trafen.

In einer Woche, am 13. September, empfängt Hansa Rostock in der ersten Runde des DFB-Pokals den Bundesliga-Aufsteiger VfB Stuttgart - möglicherweise vor bis zu 8.000 Zuschauern. Am selben Tag gastiert Holstein Kiel beim baden-württembergischen Oberligisten 1. FC Rielasingen-Arlen.

