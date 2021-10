Tabellenführer! St. Pauli siegt mit 3:0 gegen Dynamo Dresden Stand: 03.10.2021 15:46 Uhr Nach dem überzeugenden 3:0 (1:0)-Heimsieg gegen Dynamo Dresden springt der FC St. Pauli an die Tabellenspitze der zweiten Fußball-Bundesliga. Die Hamburger stellen mit dem Erfolg gleichzeitig einen Vereinsrekord auf.

von Tom Gerntke

Fünf Siege aus fünf Spielen - das hat es beim Kiezclub am heimischen Millerntor noch nie gegeben. Die Hanseaten agierten vom Anpfiff weg mutig und spielerisch ansprechend: Das frühe Tor von Christopher Buchtmann (1.) setzte direkt das Zeichen an den Gegner aus Dresden: Hier ist für euch heute nichts zu holen.

Ähnlich überlegen gestaltete sich die gesamte erste Hälfte, erst nach dem Seitenwechsel wurde Dresden etwas mutiger. St. Pauli bestrafte das umgehend mit dem 2:0, Guido Burgstaller traf per Foulelfmeter (73.). Debütant Marcel Beifus erzielte zwei Minuten nach seiner Einwechslung das 3:0 (90.+3). Das Team von Coach Timo Schultz verdrängte durch den Erfolg Jahn Regensburg von der Spitze des Klassements. Die Bayern waren am Sonnabend nicht über ein 2:2 gegen den Karlsruher SC hinausgekommen.

Führung nach nicht einmal einer Minute

Schultz wechselte im Vergleich zum 3:1-Auswärtserfolg beim KSC lediglich auf einer Position: Christopher Buchtmann ersetzte den leicht angeschlagenen Maximilian Dittgen. Und der Mittelfeldakteur läutete seinen ersten Startelf-Einsatz in dieser Saison mal so richtig ordentlich ein: Nach schöner Sohlenablage von Daniel-Kofi Kyereh setzte Buchtmann den Ball aus gut 17 Metern links oben in den Giebel - 1:0 für St. Pauli nach handgestoppten 57 Sekunden. Was für ein Auftakt am Millerntor!

Und wer dachte, die Hamburger würde sich hinten einigeln und den Vorsprung jetzt verwalten, der irrte gewaltig: Die Gastgeber machten einfach weiter, spielten mutig nach vorne, Dresden reagierte nur mit zaghaften Offensivaktionen, ohne dabei allerdings gefährlich zu werden.

St. Pauli in allen Bereichen überlegen

St. Pauli agierte derweil weiter zielstrebig. Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld kam Guido Burgstaller im Strafraum ziemlich unbedrängt zum Abschluss, Dynamo-Keeper Kevin Broll war blitzschnell unten und lenkte den strammen Schuss mit dem linken Handschuh um den Pfosten (21.). Und die gefühlte Überlegenheit der Hausherren auf zeigte sich auch in der Statistik: Mitte der ersten Hälfte hatten die Hamburger fast 70 Prozent ihrer Zweikämpfe gewonnen und ein deutliches Plus beim Ballbesitz.

Bis zum Pausenpfiff gab es vor knapp 15.000 lautstarken Zuschauern keine nennenswerte Torchance mehr, dafür aber das gewohnte Bild: St. Pauli dominierte das Geschehen, mit teilweise ansehnlichen Pass-Kombinationen.

Schultz-Elf nach der Pause etwas passiver

Ein etwas anderes Bild nach Wiederanpfiff: Dresden kam mit neuem Mut aus der Halbzeit, St. Pauli wirkte etwas abwartender in vielen Aktionen - Schultz versuchte immer wieder von der Seitenlinie aus seine Mannschaft lautstark und gestenreich aufzuwecken. Es dauerte bis zur 61. Minute, bis es wieder so etwas wie Gefahr vor einem der beiden Tore gab: Dresdens Morris Schröter mit dem ersten wirklichen Abschluss für die Gäste - der Ball ging aber knapp links am St. Pauli Tor vorbei.

Das Aufregendste in dieser Phase des Spiels: Die Auswechslung des Blitz-Torschützen Buchtmann - die Fans quittierten seinen gelungenen Auftritt mit donnerndem Applaus (65.).

Am Ende wird es deutlich

Kurz darauf wurde es hektisch: Schiedsrichter Bastian Dankert schaute sich auf dem Bildschirm eine Szene im Strafraum der Dresdner an: Michael Sollbauer hatte Marcel Hartel im Strafraum zu Fall gebracht - das Foul war unstrittig und damit auch die Elfmeter-Entscheidung zugunsten der Hanseaten. Burgstaller verwandelte eiskalt und knallhart unter die Latte (73.).

In der Folge hatte Dresden nichts mehr entgegenzusetzen, St. Pauli erhöhte sogar noch in der Nachspielzeit: Der kurz zuvor eingewechselte Marcel Beifus traf nach schönem Zuspiel von Jakov Medic eiskalt zum 3:0 (90.+3).

9.Spieltag, 03.10.2021 13:30 Uhr FC St. Pauli 3 Dyn. Dresden 0 Tore: 1 :0 Buchtmann (2.) 2 :0 Burgstaller (73., Foulelfmeter) 3 :0 Beifus (90. +3)

FC St. Pauli: Vasilj - Zander (87. Lawrence), Ziereis, Medic, Paqarada (87. Dzwigala) - Aremu, Irvine, Hartel, Buchtmann (65. Benatelli) - Burgstaller (90.+1 Beifus), Kyereh (90.+1 Ritzka)

Dyn. Dresden: Broll - R. Becker (85. Aidonis), Sollbauer, Akoto, C. Löwe (81. Will) - Y. Stark, Mörschel, Kade (46. Diawusie), Daferner - Schröter (68. Giorbelidze), Königsdörffer (68. Seo)

Zuschauer: 14773



