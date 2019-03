Stand: 12.03.2019 20:55 Uhr

Tabellenführer Osnabrück: Torlos, aber nicht punktlos von Martin Schneider, NDR.de

Die Fußballer des VfL Osnabrück haben am 28. Spieltag die Tabellenführung in der Dritten Liga verteidigt. Die Niedersachsen kamen jedoch am Dienstag beim heimschwachen SC Fortuna Köln nicht über ein 0:0 hinaus. Durch zahlreiche Spielunterbrechungen kam dabei kein richtiger Spielfluss auf. "Der Gegner hat uns das Leben schwer gemacht, es gab viele Gelbe Karten, und schön war das Spiel bestimmt auch nicht anzuschauen. Aber unter dem Strich hatten wir zu wenige zwingende Torchancen", sagte Ulrich Taffertshofer nach der Partie. Mit vier Punkten aus zwei Spielen sind die Niedersachsen in der englischen Woche nach dem 3:0-Sieg gegen den FSV Zwickau weiterhin ungeschlagen.

Ausgeglichene Halbzeit mit wenigen Chancen

28.Spieltag, 12.03.2019 19:00 Uhr Fortuna Köln 0 VfL Osnabrück 0 Tore:

Fortuna Köln: Rehnen - Ernst, M. Fritz, Ruprecht, Abu Hanna (20. Andersen / 50. Ngamukol) - Eberwein, Brandenburger, Kegel, Schiek - Dahmani, Scheu (82. O. Kurt)

VfL Osnabrück: Körber - Ajdini, Susac, M. Trapp, S. Tigges - Ouahim, Blacha, Taffertshofer, Farrona Pulido - Pfeiffer (60. Girth), Alvarez (67. Amenyido)

Zuschauer: 2500



Weitere Daten zum Spiel

Typisch britisch waren auch die ersten 15 Minuten der Gäste - sie hielten sich offensiv höflich und vornehm zurück. Für die erste Torannäherung des VfL benötigte es einen Freistoß, den Marcos Alvarez deutlich über das Tor beförderte (19.). Luca Pfeiffer scheiterte zudem mit einem Drehschuss aus halbrechter Strafraumposition an Kölns Torwart Nikolai Rehnen (36.). Mehr Chancen konnte sich die Angriffsabteilung der Niedersachsen, die auf den verletzten Marc Heider verzichten musste, gegenüber kämpferisch auftretenden Kölnern nicht erarbeiten. Die Gastgeber übertrieben es aber mit der "gesunden Härte": Unmittelbar vor dem Seitenwechsel rempelte Fortuna-Verteidiger Kristoffer Andersen Alvarez an der Seitenauslinie um und sorgte für eine Rudelbildung, bei der sich die Beteiligten auf dem Rasen ein paar warme Worte mit auf den Weg gaben. Schiedsrichter Steffen Brütting (Effeltrich) beließ es bei einer Gelben Karte für Andersen und schickte beide Teams zum Pausentee.

Ein Handspiel, das keiner sah

Hoch her ging es zu Beginn der zweiten Hälfte zunächst auf den Rängen, zumindest was die mitgereisten Fans der Osnabrücker betrifft. Teile der Gästeanhänger zündeten Pyrotechnik, ohne dass die Partie jedoch unterbrochen werden musste. Und so wiederholte sich auf dem Platz der ausgeglichene, chancenarme Spielverlauf aus Halbzeit eins. Glück hatten die Lila-Weißen in der 59. Minute. Nach einem langen Ball der Rheinländer in die Spitze waren sich VfL-Keeper Nils Körber und Manuel Farrona Pulido beim Klärungsversuch nicht einig. Der Linksverteidiger war mit der Hand am Ball, dem Schiedsrichtergespann entging die Aktion. Und so hätten die Niedersachen gar als Sieger den Platz verlassen können: In der 73. Minute hatte Steffen Tigges elf Meter vor dem gegnerischen Tor freie Bahn, doch der Stürmer schoß den Ball links vorbei. So blieb es am Ende beim leistungsgerechten, torlosen Remis.

