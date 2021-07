Steinhaus-Webb offenbar Kandidatin für DFB-Doppelspitze Stand: 28.07.2021 10:25 Uhr Bibiana Steinhaus-Webb wird weiter als neue Chefin des Deutschen Fußball-Bundes gehandelt. Die 42-Jährige aus Hannover könnte Teil einer Doppelspitze des DFB werden.

Die "Sport Bild" will aus Verbandskreisen erfahren haben, dass die 42 Jahre alte ehemalige Bundesliga-Schiedsrichterin Kandidatin für eine dauerhafte Doppelspitze ist. Seit dem Rücktritt von Präsident Fritz Keller (64) führen Rainer Koch (62) und Peter Peters (59) den DFB interimsmäßig bis zum DFB-Bundestag am 11. März. Einer Reihe von Landesverbänden, gerade aus dem Westen, Norden und Nordosten, würden personelle Veränderungen nicht ausreichen, hieß es in dem Bericht. Es gehe um strukturelle Reformen, die auch von der Bundesliga erwartet würden, schrieb das Blatt.

Ein Mann und eine Frau als Doppelspitze

"Eine charmante Lösung als Doppelspitze", verlautet demnach aus DFB-Kreisen, seien ein Mann und eine Frau. Wunschkandidatin als Vertreterin der Deutschen Fußball Liga sei Steinhaus-Webb. Die ehemalige Bundesliga-Schiedsrichterin gehört einer Frauen-Initiative um die frühere HSV-Vorständin Katja Kraus und Nationaltorhüterin Almuth Schult an, die den DFB reformieren will. Als zweiter möglicher DFL-Kandidat für die Doppelspitze wird Peters gehandelt. Die Initiative "Fußball kann mehr" fordert unter anderem "klare Regeln im Sinne der Geschlechtergerechtigkeit im deutschen Fußball". Dazu zählt unter anderem eine Quote für Fußballverbände von mindestens 30 Prozent Frauen in Führungspositionen.

"Man kann nicht nur laut rufen und fordern"

Die sechsmalige "Schiedsrichterin des Jahres" Steinhaus-Webb hat bereits angekündigt, beim DFB Verantwortung übernehmen zu wollen. "Man kann nicht nur laut rufen und Veränderungen fordern - und dann nicht bereit sein, diesen Prozess mitzugestalten." Kämpfen zu müssen, um die Ziele umzusetzen, schrecke sie nicht ab, betonte sie. "Damit habe ich in den vergangenen Jahren bereits Erfahrungen gesammelt", hatte sie Ende Mai in einem "FAZ"-Interview gesagt.

