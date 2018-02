Stand: 17.02.2018 17:24 Uhr

Starke Wolfsburger belohnen sich nicht von Thomas Luerweg, NDR.de

Da war mehr möglich: Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat gegen Bayern München die Chance vergeben, sich Luft im Abstiegskampf zu verschaffen. Die Mannschaft von Trainer Martin Schmidt unterlag nach starker erster Halbzeit am Sonnabend dem Tabellenführer mit 1:2 (1:0). Die hoch motivierten Niedersachsen boten dem übermächtigen Rekordmeister trotz des anfänglichen Stimmungsboykotts von Teilen ihrer Fans lange die Stirn. Die Gäste, die zunächst ihre Stars vor ihrem Champions-League-Einsatz am Dienstag schonten, steigerten sich nach der Pause und kamen erst in der Nachspielzeit zum Siegtreffer. "Das ist einfach nur bitter", sagte VfL-Innenverteidiger Robin Knoche bei NDR 2.

Didavi per Kopf zur VfL-Führung

Knoche: "Das ist einfach nur bitter" NDR 2 - 17.02.2018 17:47 Uhr Autor/in: Cassalette, Moritz Der VfL Wolfsburg verliert nach einer 1:0-Führung noch mit 1:2 gegen den FC Bayern. VfL-Innenverteidiger Robin Knoche und seine Kollegen stehen mit leeren Händen da.







Schmidt veränderte seine Startelf nach der 1:3-Niederlage in Bremen gleich auf fünf Positionen: Neu kamen die Außenverteidiger Sebastian Jung und Gian-Luca Itter, davor im Mittelfeld Daniel Didavi, Renato Steffen und Stürmer Divock Origi. Teile der Nordkurve in der Arena blieben leer, denn mehrere Fangruppen hatten wegen zuletzt schwacher Leistungen einen Stimmungsboykott ausgerufen, der exakt 19:45 Minuten dauerte und für das Gründungsjahr des Clubs (1945) steht. So versäumten die Fans nicht nur eine starke Anfangsphase der Bayern mit einer ersten Chance durch Juan Bernat (4.), sondern auch die überraschende VfL-Führung: Nach einer Ecke flankte Yunus Malli von links an den langen Pfosten, wo Didavi per Kopf vollstreckte (8.) - 1:0!

Ribery kommt mit Verwarnung davon

In der Folge machten sich die Niedersachsen daran, sich die Führung zu verdienen. Nach 20 Minuten auch wieder mit allen Fans im Rücken, die ihr Team nun um so lauter anfeuerten. Die Bayern gingen engagiert zu Werke und entfalteten Druck, aber ließen die nötige Präzision vermissen. In der 35. Minute übertrieb es Franck Ribery mit dem Einsatz, als er mit dem Arm nach hinten schlug und Steffen niederstreckte. Schiedsrichter Sascha Stegemann bemühte den Videobeweis und wertete die Aktion als Unsportlichkeit - Gelb, was zumindest diskutabel war. Die Gäste konnten auch in der Folge aus ihrem größeren Ballbesitz kein Kapital schlagen und so gingen die Teams mit einer leistungsgerechten VfL-Führung in die Pause.

Casteels pariert Robben-Elfmeter - Lewandowski trifft

23.Spieltag, 17.02.2018 15:30 Uhr

VfL Wolfsburg

VfL Wolfsburg 1:2



Bay. München Tore: 1:0 Didavi (8.) 1:1 S. Wagner (64.) 1:2 Lewandowski (90.+1, Foulelfmeter)

VfL Wolfsburg: Casteels - Itter, Bruma, Knoche, S. Jung (78. William) - Guilavogui, Arnold - Malli (90.+2 Dimata), Didavi, Steffen (84. Osimhen) - Origi

Bay. München: Ulreich - Rafinha, Javi Martinez, Süle, Bernat - Rudy - Tolisso, Thiago (62. T. Müller) - Robben, F. Ribéry (66. Alaba) - S. Wagner (79. Lewandowski)

Zuschauer: 30000



Weitere Daten zum Spiel

Nach dem Wechsel erhöhten die Gäste den Druck weiter. Im Kampf um den Ball riss Steffen Corentin Tolisso im Strafraum um, Stegemann entschied auf Strafstoß - vertretbar (53.). Arjen Robben trat an, doch Koen Casteels im VfL-Tor lenkte den halbhoch geschossenen Ball an den Pfosten (55.)! Der Rekordmeister war jetzt wild entschlossen, Trainer Jupp Heynckes wechselte Thomas Müller ein (62.). Jetzt war es das Spiel, das alle von Beginn an erwartet hatten. Zwei Minuten später schickte Müller Robben auf der rechten Seite auf die Reise. Dessen Hereingabe von der Grundlinie köpfte Sandro Wagner zum Ausgleich in die Maschen. Die beste Aktion der Bayern. Eine ungeschickte Aktion von Itter in der Nachspielzeit kostete die "Wölfe" schließlich den verdienten und sicher geglaubten Punkt: Er hielt im Strafraum den davoneilenden Robben fest, den fälligen Strafstoß verwandelte der eingewechselte Robert Lewandowski (90.+1). Ein bitteres Ende für den VfL, der sich nicht für einen couragierten Auftritt belohnte. Das Ergebnis dürfte die Situation von Schmidt kaum erleichtern, der weiter unter Druck steht.

