St. Pauli startet mit drei Neuen - Hängepartie um Kyereh und Burgstaller Stand: 11.06.2022 16:49 Uhr Neue Saison, alte Themen: Fußball-Zweitligist FC St. Pauli ist in die Vorbereitung für die Saison 2022/2023 gestartet. Die Personaldebatten um Daniel-Kofi Kyereh und Guido Burgstaller gehen beim Kiezclub auch nach der Sommerpause weiter.

Auf dem Platz an der Kollaustraße stand am Sonnabend allerdings keiner von beiden. Beim ersten öffentlichen Training seit mehr als zwei Jahren waren die rund 100 Fans der Hamburger heiß auf Fotos mit ihren Lieblingen, doch "Fußballgott" Burgstaller hat laut "Bild" Sonderurlaub vom Verein erhalten und wird erst in den kommenden Tagen in Hamburg zurück erwartet. Ein Wechsel des 33 Jahre alten Führungsspielers in seine österreichische Heimat zu Rapid Wien steht laut Medienberichten unmittelbar bevor. Heißt es. Doch das heißt es bereits seit Wochen.

Wohin zieht es Kyereh?

Gleiches gilt für Kyereh, der den Kiezickern bei einer kolportierten Ablöse von drei Millionen Euro den Rücken kehren dürfte. Angebote aus der Bundesliga sollen dem ghanaischen Nationalspieler vorliegen, aus Freiburg, Mönchengladbach und Bremen. Entschieden hat sich der 26-Jährige immer noch nicht. Jüngst unterbrach er extra eine Nationalmannschaftsreise, um weitere Verhandlungen zu führen. Ein Ende des Transferpokers ist dennoch vorerst nicht in Sicht.

Hängepartien stellen Neuzugänge in den Schatten

Und so stellen die Hängepartien um zwei Leistungsträger die Neuverpflichtungen von Sportchef Andreas Bornemann in den Schatten. Mit Innenverteidiger David Nemeth (21 Jahre) vom 1. FSV Mainz 05 hat der Kiezclub vor wenigen Tagen den wohl teuersten Transfer seiner Vereinsgeschichte getätigt. Kolportierte 1,5 Millionen Euro soll das österreichische Talent gekostet haben. Neu besetzt wurde zudem die Position des Torwarttrainers, wie der Club am Sonnabend bekanntgab. Der 43-Jährige Marco Knoop, der zuletzt beim dänischen Erstligisten FC Nordsjaelland arbeitete, ersetzt Mathias Hain.

Mit Manolis Saliakas (25 Jahre, PAS Giannina), Carlo Boukhalfa (23 Jahre, SC Freiburg) und Nemeth standen zum Trainingsauftakt drei Spieler auf dem Platz, die der Kaderverjüngung bei St. Pauli ein Gesicht geben. Zu ihnen soll auch Connor Metcalfe (22 Jahre, Melbourne City) gehören, der aufgrund der langen Saison in Down Under noch Extra-Urlaub genießt.

Erfahrung durch Abgänge verloren

Bornemanns bisheriger Weg auf dem Transfermarkt birgt allerdings Risiken. Mit Ex-Kapitän Phlipp Ziereis, der am Freitag beim Linzer ASK unterschrieb, sowie Christopher Buchtmann, James Lawrence und Rico Benatelli haben erfahrene Profis, die teilweise Mitglied des Mannschaftsrats waren, St. Pauli verlassen. Dienstältester Profi im Kader ist Christopher Avevor, der seit 2016 unter Vertrag steht, aber aufgrund von Verletzungsproblemen seit November 2020 kein Spiel mehr absolviert hat. Ihm folgt Luca Zander, der seit 2019 am Millerntor verteidigt. Alle anderen seiner Mannschaftskollegen kamen nach ihm.

Wer soll künftig die Tore schießen?

Mit den drohenden Abgängen von Burgstaller und Kyereh sowie den feststehenden und geräuschvollen von Simon Makienok und Maximilian Dittgen stehen die Kiezkicker offensiv aktuell ziemlich blank da. Mit Igor Matanovic und Etienne Amenyido stehen nur zwei Stürmer unter Vertrag. Ein neuer Angreifer ist noch nicht verpflichtet, die Gerüchte um Christoph Daferner von Dynamo Dresden halten sich hartnäckig. Doch er alleine wird die Lücke nicht schließen können.

Neben dem Platz wird in den kommenden Wochen bei St. Pauli noch viel gewerkelt und auf dem Rasen viel geschwitzt werden, um dem Kader ein neues Gesicht zu geben. Viel Zeit bleibt den Kiezkickern bis zum Saisonauftakt Mitte Juli allerdings nicht mehr.

