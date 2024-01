St. Pauli leiht U20-Nationalspieler Kemlein von Union Berlin aus Stand: 07.01.2024 10:48 Uhr Da Kapitän Jackson Irvine und Connor Metcalfe mit Australien am Asien-Cup teilnehmen, hat Fußball-Zweitligist FC St. Pauli im defensiven Mittelfeld nachgebessert. Die Hamburger haben vom Bundesligisten Union Berlin Aljoscha Kemlein ausgeliehen.

Der U20-Nationalspieler wird bis zum Saisonende für die Braun-Weißen spielen. Das gab der FC St. Pauli am Sonntag bekannt. "Aljoscha bringt alles mit, was wir uns für die zentrale Position vor der Abwehr wünschen. Er ist clever in der Zweikampfführung und weiß seinen Körper einzusetzen", sagte Trainer Fabian Hürzeler. "Am Ball agiert er auch dank seiner technischen Fähigkeiten ruhig und findet intelligente Lösungen. Jetzt wird es darum gehen, ihn schnell auf und neben dem Platz ins Team zu integrieren."

"Der Verein hat sich als gute Adresse für Spieler, die den nächsten Schritt in ihrer Entwicklung gehen möchten, etabliert. Genau das ist auch mein Ziel." Aljoscha Kemlein

"Zudem freuen wir uns auf einen sehr fleißigen und lernwilligen Spieler, der damit auch charakterlich sehr gut in unser Team passt", ergänzte Sportchef Andreas Bornemann.

Kemlein: "Freue mich auf die Aufgabe beim FC St. Pauli"

In der Hinrunde der aktuellen Spielzeit kam Kemlein auf zwei Einsätze in der Bundesliga und einen in der Champions League für Union. Für den DFB bestritt der 19-Jährige insgesamt 13 Partien in der U18-, U19- sowie zuletzt der U20-Auswahl.

"Ich freue mich auf die neue Aufgabe beim FC St. Pauli und darauf, mich in einem ambitionierten Team mit einer Spielweise, die gut zu meinen Fähigkeiten passt, beweisen zu können", sagte Kemlein.

