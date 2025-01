St. Pauli ganz schwach - Niederlage beim VfL Bochum Stand: 15.01.2025 20:28 Uhr Der FC St. Pauli hat im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga einen herben Rückschlag hinnehmen müssen. Beim Schlusslicht VfL Bochum unterlagen die Hamburger am Mittwochabend nach einer schwachen Vorstellung mit 0:1 (0:0).

von Johannes Freytag

Schwach deshalb, weil die Mannschaft von Trainer Alexander Blessin einmal mehr in dieser Saison vor allem offensiv enttäuschte. Zum neunten Mal (in 16 Spielen) blieb der Aufsteiger ohne eigenen Torerfolg. So reichte der schön herausgespielte Treffer von Bochums Philipp Hofmann zum Sieg für den VfL, der - das 2:0 am grünen Tisch gegen Union Berlin eingerechnet - nun punktgleich mit Holstein Kiel wäre und nur noch drei Zähler Rückstand auf St. Pauli hätte.

Verteidiger Hauke Wahl sah einen Grund für die Niederlage in den persönlichen Duellen, die die Hamburger meist verloren hatten: "Wir waren zu häufig zweiter Sieger - und am Ende haben wir unsere Möglichkeiten einfach nicht genutzt", erklärte der 31-Jährige und fügte hinzu: "Wir haben es einfach nicht geschafft, über 90 Minuten mehr Sicherheit in unser Spiel zu bekommen."

Am kommenden Sonnabend (15.30 Uhr, im NDR Livecenter) steht für die Kiezkicker schon das nächste Kellerduell an - dann gastieren sie zum Rückrundenauftakt beim 1. FC Heidenheim.

St. Pauli defensiv sicher, offensiv harmlos

Blessin schickte die gleiche Startelf wie beim 0:1 gegen Eintracht Frankfurt auf den Platz. Und wie gegen die Hessen standen die Hamburger kompakt, ließen bis auf einen Distanzschuss von Robert Wittek (2.) kaum gefährliche Situationen zu. Offensiv klappte aber ebensowenig wenig wie in der Heimpartie gegen Frankfurt: Morgan Guilavogui vergab etwas überhastet die erste - und lange einzige - Torgelegenheit des Aufsteigers (10.).

Beinahe hätte es aus St.-Pauli-Sicht die dritte Parallele zum Frankfurt-Spiel gegeben. Fast in der gleichen Minute, in der am Sonnabend Omar Marmoush für die Eintracht getroffen hatte, lief Bochums Gerrit Holtmann alleine auf Torwart Nikola Vasilj zu, setzte dann allerdings den Ball knapp am linken Pfosten vorbei (31.).

Kellerduell auf dürftigem Niveau

So blieb es im ersten Durchgang torlos - überhaupt verlief das Geschehen auf dem Rasen, wie es angesichts eines Kellerduells zu befürchten war: Beide Teams agierten mit viel Leidenschaft, es gab viele Zweikämpfe. Spielerisch lief auf beiden Seiten allerdings nicht viel zusammen. St. Pauli setzte auf ein schnelles Umschalten nach Balleroberung - Torchancen ergaben sich daraus nicht, weil die Kontermöglichkeiten meist in einen Fehlpass mündeten.

Hofmann lässt Bochum jubeln

Nach Wiederbeginn wurde es etwas besser aus St.-Pauli-Sicht, Jackson Irivine hatte die erste wirklich gute Gelegenheit für sein Team: Nach Oladapo Afolayans Hereingabe kam der Kapitän nahe des Elfmeterpunktes frei zum Kopfball, setzte diesen jedoch über die Latte (54.).

Zwölf Minuten später jubelten aber die Gastgeber. Der nur eine Minute zuvor eingewechselte Moritz Broschinski setzte sich auf der rechten Seite gegen David Nemeth durch, flankte scharf nach innen, wo Hofmann vor Hauke Wahl an den Ball kam und zum 1:0 traf (67.).

Wilde Schlussphase ...

St. Paulis Trainer Blessin reagierte auf den Rückstand mit einem Wechsel - er brachte Noah Weißhaupt. Dessen erste Aktion war ein Laufduell mit Bochums Sissoko, bei dem der Hamburger zu Boden ging. Trotz wilder Proteste der Kiezkicker - Irvine sah dafür die Gelbe Karte - gab Schiedsrichter Daniel Siebert keinen Elfmeter. Eine vertretbare Entscheidung (72.).

In der Schlussphase wurde es ein offener Schlagabtausch: Erst vergab Weißhaupt für St. Pauli (83.), dann blieb auf der Gegenseite Vasilj Sieger gegen Broschinski (84.) und kurz darauf köpfte Eric Smith nach einer Ecke knapp über das Bochumer Tor (87.). In der 90. Minute war es erneut Broschinski, der an Vasilj scheiterte.

... und Rot für St. Paulis Dzwigala

Kurz vor dem Ende wurde es besonders bitter für St. Pauli: Der in der Nachspielzeit eingewechselte Adam Dzwigala sah nur wenig später nach Videobeweis die Rote Karte - Siebert hatte für das Foul des Verteidigers zuvor nur Gelb gezeigt (90.+4). Ein trauriger Abschluss eines gebrauchten Abends für die Kiezkicker.

17.Spieltag, 15.01.2025 18:30 Uhr VfL Bochum 1 FC St. Pauli 0 Tore: 1 :0 P. Hofmann (67.)

VfL Bochum: Drewes - Masovic, Ordez, Bernardo - Passlack, Bero, Sissoko, Wittek - Miyoshi (65. Broschinski), Holtmann (80. de Wit) - P. Hofmann (90.+2 Medic)

FC St. Pauli: Vasilj - Wahl, Smith, Nemeth (87. Ceesay) - Saliakas (87. Dzwigala), Irvine, Boukhalfa (81. Sands), Treu - Guilavogui, Sinani (71. Weißhaupt), Afolayan (81. Banks)

Zuschauer: 26000 (ausverkauft)



Schlagwörter zu diesem Artikel Bundesliga FC St. Pauli