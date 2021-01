St. Pauli besiegt Regensburg und klettert in der Tabelle Stand: 24.01.2021 15:24 Uhr Der FC St. Pauli hat nach dem 2:0-Sieg am Sonntag gegen Jahn Regensburg die Abstiegsränge der Zweiten Liga verlassen. Für die Hamburger war es erst der zweite Heimsieg der Spielzeit.

von Martin Schneider

Zuletzt verließen die St. Paulianer gegen Heidenheim im September 2020 den eigenen Platz als Sieger - damals sogar noch vor Zuschauern. Nach nunmehr vier Spielen in Folge ohne Niederlage haben sich Braun-Weißen zum End eder Hinrunde auf Tabellensplatz 15 hochgearbeitet. Die neu gewonnene, offensive Qualität des Trios Daniel-Kofi-Kyereh, Guido Burgstaller und Omar Marmoush machte gegen Regensburg dabei den Unterschied.

Burgstaller erzielt in einer zähen Partie die Führung

Abstiegkampf ist oft etwas für die Nerven und selten etwas fürs Auge. Das bewahrheitete sich auch in den ersten 25 Spielminuten am Sonntag am Millerntor. Das Credo der Gäste schien "Hauptsache nicht verlieren" zu sein, entsprechend dicht und eng wurde es auf dem Rasen. St. Pauli spielte geduldigt um defensiv ausgerichtete Regensburger herum, ohne dabei Torgefahr zu entwickeln.

Um den Defensivverbund zu knacken bedienten sich die Braun-Weißen eines einstudierten und im Abstiegskampf probaten Mittels: der Standardsituation. Marmoush schlug einen Freistoß auf den durchstartenden Kyereh, der rechts im Strafraum per Direktabnahme an den Fünfer querlegte. Dort grätschte Burgstaller mit seinem zweiten Saisontreffer zur 1:0-Führung ein (27.). Auch nach dem Tor lieferten beide Mannschaften bis zur Pause weiter Schmalkost. Die Fehlpassquote war hoch, die Stockefehler standen dem in nichts nach.

Regensburg besser, aber Marmoush trifft

Nach dem Seitenwechsel legten die Gäste ihre zurückhaltende Art ab und wären dadurch beinahe zum Ausgleich gekommen. Sebastian Stolze zog nach einer Ecke auf der Grundlinie nach innen und legte auf Scott Kennedy zurück. Dessen Schuss lenkte Jann George im Fünfer stehend in der 48. Minute mit der Hacke an den Pfosten - Dejan Stojanovic im Tor der Kiezkicker hätte das Nachsehen gehabt.

St.Pauli wirkte in der Offensive jedoch gedankenschneller und konsequenter, was am Sonntagnachmittag den Unterschied zwischen beiden Mannschaften ausmachte. Praktisch im Gegenzug zum Pfostentreffer leitete Kyereh mit einem schnellen Einwurf auf Rodrido Zalazar die zweite gefährliche Aktion des Gastgeber ein. Der Uruguayer bediente Marmoush, der sich im Strafraum gegen zwei Abwehrsieler behauptete und den Ball zum 2:0 links unten ins Tor schoß (49.).

Im Anschluss erspielten sich die Regensburger ein paar Möglichkeiten, die jedoch nicht das Prädikat "zwingend" verdienten. Die Hausherren verwalteten stattdessen den zweiten Erfolg in Serie und schonten die Kräfte. Am Donnerstag steht bereits das nächste Duell an, wenn Aufstiegsaspirant VfL Bochum zum Auftakt der Rückrunde am Millerntor gastiert.

17.Spieltag, 24.01.2021 13:30 Uhr FC St. Pauli 2 J. Regensburg 0 Tore: 1 :0 Burgstaller (27.) 2 :0 Marmoush (49.)

FC St. Pauli: Stojanovic - Ohlsson (85. Dzwigala), Ziereis, Buballa, Paqarada - Benatelli - Becker (74. Flach), Kyereh (63. Matanovic), Zalazar Martinez - Burgstaller, Marmoush (85. Daschner)

J. Regensburg: Meyer - Saller, Kennedy (80. Albers), Elvedi, Wekesser - Vrenezi (61. Opoku), Besuschkow, Gimber, George - Stolze (80. Otto), Caliskaner (46. A. Becker)

