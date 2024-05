Spielsucht: Beichte eines Bundesliga-Insiders

Stand: 22.05.2024 09:43 Uhr

Alex Jacob war als Pressesprecher in der Fußball-Bundesliga tätig - und spielsüchtig. Der Rauswurf beim 1. FC Köln erwies sich als Rettung. Jacob begab sich in Therapie und bekam die Sucht in den Griff.