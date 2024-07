"Schwerwiegende Knieverletzung": Erneuter Rückschlag für Wolfsburgs Bialek Stand: 18.07.2024 11:01 Uhr Bittere Nachricht für Bartosz Bialek und Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg: Der 22 Jahre alte Pole hat sich im Training der "Wölfe" erneut eine schwerwiegende Knieverletzung zugezogen. Der Angreifer wird den Niedersachsen langfristig fehlen.

"Es tut uns sehr leid, dass Bartosz einen weiteren Rückschlag hinnehmen muss", sagt Peter Christiansen, Geschäftsführer Sport, in einer Mitteilung des VfL Wolfsburg: "Wir werden ihn in den nächsten Wochen und Monaten während seines Genesungsprozesses vollumfänglich unterstützen und drücken die Daumen, dass er diese schwierige Phase so gut wie möglich meistert."

Drei schwere Knieverletzungen innerhalb von gut drei Jahren

Bialek spielte zuletzt auf Leihbasis für den belgischen Erstligisten KAS Eupen und war gerade erst nach Wolfsburg zurückgekehrt. Für den VfL hat der Angreifer bislang 36 Pflichtspiele absolviert, in denen ihm zwei Treffer gelangen.

Der Pole bleibt vom Verletzungspech verfolgt. Im April 2021 hatte er sich bereits einen Kreuzbandriss zugezogen. Im Juli des vergangenen Jahres kam eine weitere Knieverletzung hinzu, die zu einer Pause von einem Dreivierteljahr führte.

Möglicher Wechsel zerschlägt sich

In den Planungen von VfL-Trainer Ralph Hasenhüttl hatte der Angreifer eigentlich keine Rolle mehr gespielt. Bialek galt als Kandidat für einen Verkauf gewesen. Dazu wird es nun aber erst einmal nicht kommen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Bundesliga VfL Wolfsburg