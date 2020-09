Medien: Schiedsrichterin Steinhaus beendet ihre Karriere Stand: 30.09.2020 14:40 Uhr Das heutige Supercup-Duell zwischen dem FC Bayern und Dortmund wird wohl das letzte Spiel von Bibiana Steinhaus sein. Die Schiedsrichterin beendet laut übereinstimmenden Medienberichten ihre Karriere.

Nach zwölf Jahren ist offenbar Schluss. Private Gründe sollen der Grund dafür sein, dass die 41-Jährige aus Hannover ihre Laufbahn vorzeitig beendet. Die Altersgrenze für Bundesliga-Schiedsrichter liegt bei 47 Jahren. Auch wenn Steinhaus in dieser Spielzeit noch nicht eingesetzt worden ist (letzter Einsatz am 32. Spieltag der Vorsaison), kommt der Schritt überraschend - und auf dem Zenit: Erstmals leitet eine Frau das Supercup-Finale. Die Berufung gilt als Auszeichnung für starke Leistungen.

Erfolge pflastern ihren Weg

Vor drei Jahren trat die Polizistin auf den Rasen des Berliner Olympiastadions und schrieb Geschichte. Das Debüt der ersten Schiedsrichterin in der Männer-Bundesliga wurde weltweit beachtet. Immer noch ist Steinhaus als bislang einzige Frau in der Beletage aktiv; die Bad Harzburgerin Riem Hussein wird nach wir vor nur in der Dritten Liga eingesetzt. Zehn Jahre zuvor hatte Steinhaus in der Zweiten Bundesliga debütiert. Siebenmal wurde sie zur deutschen Schiedsrichterin des Jahres gewählt, viermal als beste Schiedsrichterin der Welt ausgezeichnet. Jeweils dreimal vertrat sie Deutschland bei der WM und EM der Frauen.

Sprung über den großen Teich?

Ob sich Steinhaus nun auf ihre Karriere bei der Polizei konzentriert, ist nicht bekannt. Vielleicht zieht es die 41-Jährige auch in die Ferne. Seit vier Jahren ist sie mit dem ehemaligen englischen FIFA-Referee Howard Webb liiert - und der lebt in New York.

VIDEO: Bibiana Steinhaus: Bundesliga-Vorreiterin (Vom 11.11.2018) (3 Min)

