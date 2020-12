SV Meppen holt einen Punkt in Magdeburg Stand: 04.12.2020 19:04 Uhr Fußball-Drittligist SV Meppen hat erstmals seit Ende September wieder auswärts gepunktet. Nach dem 0:0 in Magdeburg verließen die Emsländer zumindest vorübergehend den letzten Tabellenplatz.

von Johannes Freytag

Zählbares hatte die Elf von Trainer Torsten Frings letztmals beim KFC Uerdingen (2:0) mitgenommen. Auch im Kellerduell am Freitagabend in Magdeburg wäre für die Emsländer durchaus ein Sieg möglich gewesen, die Meppener hatten mehr Torchancen, vergaben diese aber zuweilen kläglich. Immerhin reichte das Remis dazu, die "rote Laterne" der Dritten Liga vorerst an den punktgleichen MSV Duisburg abzugeben. Kommenden Dienstag (19 Uhr) gastiert Waldhof Mannheim in Meppen.

Meppen steht defensiv gut und kontert gefährlich

Frings vertraute der Startelf, die auch beim 2:0-Erfolg gegen Ingolstadt begonnen hatte. Die Emsländer setzten auf eine kompakte Defensive und nach Balleroberung auf schnell vorgetragene Konter. So setzte sich René Guder auf der rechten Seite schön durch, doch seine Hereingabe verpasste Luka Tankulic im Fünfmeterraum knapp (9.). Eine Minute später kam Valdet Rama über die linke Seite, scheiterte dann aber aus kurzer Distanz an Magdeburgs Keeper Morten Behrens.

Auch im weiteren Spielverlauf waren die Gäste einem Treffer näher als die Magdeburger, die gegen Meppens Abwehr kein Durchkommen fanden. Yannick Osées Hereingabe bugsierte Tobias Müller beinahe ins eigene Tor, ehe Behrens zur Stelle war (19.). Auch bei Guders Hereingabe war der FCM-Torwart aufmerksam und griff zu, bevor Julius Düker einschieben konnte (24.).

SVM macht zu wenig aus seinen Möglichkeiten

Nach dem Wiederanpfiff bot sich das gleiche Bild: Magdeburg hatte mehr Ballbesitz, wenn aber überhaupt von einem Team etwas Gefahr ausging, dann von den Meppenern: Guders Distanzschuss hielt Behrens sicher fest (51.). Zehn Minuten später ging es wieder ganz schnell in Richtung Magdeburger Tor, nach dem finalen Pass stand Düker zwar alleine vor Behrens, aber auch im Abseits (61.).

Tankulic vergab die nächste gute Gelegenheit der Emsländer: Einen weiten Ball von Steffen Puttkammer pflückte er gekonnt herunter, sein Schuss aus der Drehung ging weit über das Tor (67.). So lebte die insgesamt schwache Partie lediglich von der Spannung: Würde einem der beiden Kellerkinder noch der entscheidende Treffer gelingen?

Guder hatte ihn auf dem Fuß, als er - von Tankulic steil geschickt - alleine auf das Magdeburger Tor zulief, den Ball jedoch nicht an FCM-Keeper Behrens vorbeibrachte (80.).

14.Spieltag, 04.12.2020 19:00 Uhr 1.FC Magdeburg 0 SV Meppen 0 Tore:

1.FC Magdeburg: M. Behrens - Ernst, Tob. Müller, Gjasula, Burger, Obermair - Malachowski, Jacobsen, A. Müller (88. Steininger) - S. Bertram (82. S. Conteh), Beck (60. Brünker)

SV Meppen: Domaschke - Osée, Puttkammer, Bünning, Amin (80. Al-Hazaimeh) - Guder, Egerer, Andermatt, Rama (90. Hemlein) - Tankulic, Düker (66. Tattermusch)

