Rostocker Schiedsrichter Dankert im VAR-Team bei Fußball-EM Stand: 23.04.2024 13:00 Uhr Große Ehre für Bastian Dankert: Der Rostocker Bundesliga-Schiedsrichter ist von der UEFA für die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland nominiert worden.

Der 43-Jährige Bastian Dankert wird ebenso wie Christian Dingert und Marco Fritz im VAR-Team als Videoschiedsrichter bei der Heim-EM dabei sein. "Ich freue mich riesig, das ist eine wahnsinnig tolle Auszeichnung", so Dankert zu NDR 1 Radio MV. Für den gebürtigen Schweriner ist es ein weiterer Höhepunkt seiner Karriere - seit 2018 war er bei allen großen Turnieren dabei. In der Bundesliga zählt Dankert zudem seit zwölf Jahren zum Stammpersonal.

VAR-Team in Leipzig stationiert

Die Videoreferees werden bei der EM nicht wie sonst in der Bundesliga in Köln stationiert sein, sondern in Leipzig. Als Feldschiedsrichter wurden aus Deutschland zwei Unparteiische nominiert: Daniel Siebert und Felix Zwayer.

Die Europameisterschaft beginnt am 14. Juni mit dem Spiel Deutschland gegen Schottland und geht bis zum 14. Juli.

