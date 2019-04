Stand: 10.04.2019 14:01 Uhr

Rassismus bei Länderspiel: Beschuldigte sagen aus

Nach den mutmaßlich rassistischen Äußerungen von Zuschauern während des Fußball-Länderspiels der deutschen Nationalmannschaft gegen Serbien haben sich drei unter dem Verdacht der Volksverhetzung stehende Männer aus Wolfsburg und Braunschweig zu den Vorwürfen geäußert. Das teilte die Staatsanwaltschaft Braunschweig am Mittwoch mit. Sie sollen während des Länderspieles am 20. März in Wolfsburg die Nationalspieler Ilkay Gündogan und Leroy Sané wiederholt als "Bimbo" und "Neger" bezeichnet haben. Laut Staatsanwaltschaft haben die Männer die Vorwürfe zum Teil eingeräumt. Allerdings seien die Äußerungen ohne rassistischen Hintergrund geschehen, sie hätten sich lediglich über die Leistung der Spieler geärgert, gibt Staatsanwaltschaft die Äußerungen der Männer wieder.

Männer stellten sich selbst bei der Polizei

Der Vorfall war durch den Journalisten Andé Voigt auf Facebook öffentlich gemacht worden und hatte bundesweit Empörung ausgelöst. Auch der Deutschen Fußball-Bund (DFB) hatte Hinweise auf die Vorfälle gegeben. Die drei Männer hatten sich schließlich selbst bei der Polizei in Wolfsburg gemeldet.

Verdacht der Volksverhetzung

"Es wird derzeit ermittelt, ob sich die Beschuldigten einer Volksverhetzung, eines Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und einer Beleidigung hinreichend verdächtig gemacht haben könnten", sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft.

