Positiver Corona-Test bei HSV-Profi Ambrosius Stand: 09.10.2020 06:51 Uhr HSV-Profi Stephan Ambrosius ist nach Informationen von NDR 90,3 bei der deutschen U21-Nationalmannschaft positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der 21-Jährige wurde demnach vom Rest des DFB-Teams isoliert.

Dass es einen Corona-Fall in der deutschen Nachwuchs-Nationalmannschaft gibt, war bereits am Donnerstag bekannt geworden. Bisher hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) aber nicht offiziell mitgeteilt, um welchen Spieler es sich dabei handelt. Ambrosius hatte sich im Trainingslager im fränkischen Herzogenaurach seit Sonntag mit seinen Teamkollegen auf das EM-Qualifikationsspiel gegen Moldau heute Abend (18.15 Uhr) vorbereitet. Der von dem positiven Test betroffene Profi und alle Kontaktpersonen wurden laut DFB vom Rest des Teams isoliert. Wie die "Hamburger Morgenpost" berichtet, waren bei Ambrosius zuvor zwei Tests negativ ausgefallen, das Ergebnis eines vierten Tests stand demnach am Abend noch aus. Alle weiteren Spieler und Betreuer wurden nach DFB-Angaben bisher negativ getestet, auch hier stehen Ergebnisse weiterer Testreihen noch aus. Alle weiteren Schritte will der DFB eng mit den zuständigen Behörden und der Europäischen Fußball-Union UEFA abstimmen.

Beim Fußball-Zweitligisten Hamburger SV gibt es nach Angaben des Vereins bislang nur negative Test-Ergebnisse.

AUDIO: Ambrosius positiv auf Corona getestet (1 Min)

