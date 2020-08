Stand: 24.08.2020 12:15 Uhr

Platz zu schlecht: Böse Überraschung für Hannover 96

Das einwöchige Trainingslager in Österreich hat für Hannover 96 mit einer bösen Überraschung begonnen. Der Fußball-Zweitligist musste sich gleich am ersten richtigen Arbeitstag in Stegersbach einen neuen Trainingsplatz suchen. "Der Platz ist leider in einem sehr schlechten Zustand. So können wir nur im physischen Bereich arbeiten. Wir haben einen Alternativplatz in Bad Waltersdorf", sagte Trainer Kenan Kocak am Montagvormittag. Die beiden Orte liegen im Burgenland rund 15 Kilometer voneinander entfernt. "Wir arbeiten an Lösungen und versuchen, das Beste aus der Situation zu machen", so der Coach. Die Niedersachsen waren am Sonntagabend in Österreich angekommen und bleiben dort bis zum 30. August.

96-Coach Kocak: "Wollen unser Spiel verfeinern" Sportclub - 22.08.2020 17:40 Uhr Coach Kenan Kocak schaute sich am Sonnabend das niedersächsische Landespokal-Finale der Amateure an. Im Interview mit Valeska Homburg sprach er über das bevorstehende Trainingslager und Personalien.







