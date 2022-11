FC St. Pauli im Nordduell gegen Holstein Kiel unter Zugzwang Stand: 07.11.2022 14:08 Uhr Zum Auftakt der englischen Woche empfängt der FC St. Pauli in der Zweiten Bundesliga Holstein Kiel am Millerntor. Nach nur einem Sieg aus den vergangenen elf Partien müssen die Hamburger dringend punkten. Bekommen die Kiezkicker im Nordduell noch die Kurve oder droht der Abstiegskampf?

Die Hamburger stehen auf dem Abstiegsrelegationsplatz und damit beim Flutlichtspiel am Dienstagabend (18.30 Uhr / im Livecenter bei NDR.de) unter Zugzwang. "Uns ist bewusst, dass wir Punkte brauchen und am besten fangen wir gegen Kiel damit an", sagte St. Pauli-Trainer Timo Schultz vor der Partie. Um gegen die Gäste zu bestehen, spielten auch "Selbstvertrauen und Glück eine Rolle".

St. Pauli will raus aus der Abstiegszone

Dieses Glück hatten die Kiezkicker zuletzt selten. Die Defensive schwächelt nach den Ausfällen von Jakov Medic und David Nemeth. Zudem gehen den Hamburgern nach der Rotsperre von Betim Fazliji beim 0:1 in Düsseldorf die Innenverteidiger aus.

Holstein Kiel reist selbstbewusst ans Millerntor

Ob Kiel allerdings der richtige Aufbaugegner ist? Der Tabellenachte reist nach dem Auswärtssieg gegen den Karlsruher SC mit zehn Punkten aus den vergangenen fünf Spielen mit breiter Brust in die Hansestadt. "Wir sind gut drauf, haben eine gute Stimmung in der Mannschaft", sagte Trainer Marcel Rapp am Montag: "Wir wollen weiter Punkte sammeln."

Mit vier Toren in Karlsruhe haben die Kieler das Momentum im Endspurt vor der Winterpause auf ihrer Seite - vor allem auf der von Kwasi Wriedt. Der Angreifer war gegen den KSC gleich doppelt erfolgreich und feiert nach Jahren im Trikot der St. Pauli-Zweitvertretung sein Profi-Debüt am Millerntor. Zudem trifft mit Steven Skrzybski der aktuell beste Torschütze der zweiten Liga - zehn Treffer nach 15 Spieltagen - auf die instabile Defensive der Hamburger.

Rapp und sein Team fahren dennoch mit "allergrößtem Respekt" nach Hamburg: "Wir sollten sehr vorsichtig sein, weil St. Pauli eine Mannschaft ist, die oft unter Wert geschlagen wurde." Ähnlich sieht es sein Kollege auf der anderen Seite, der trotz kriselnder Stimmung die Ruhe bewahrt: "Wir kennen diese Situation bereits, und die Erfahrung aus der Vergangenheit hilft uns, die Dinge besser zu bewerten und die Probleme herauszufiltern", sagte Schultz.

Mögliche Aufstellungen:

FC St. Pauli: Vasilj - Saliakas, Dzwigala, Smith, Paqarada - Aremu - Irvine, Hartel - Daschner - Amenyido, Eggestein

Holstein Kiel: Schreiber - Schulz, Wahl, Lorenz - Erras - Reese, Holtby, Kirkeskov - Skrzybski, Bartels - Wriedt

