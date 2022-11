0:1 in Düsseldorf - St. Pauli rutscht in Zweiter Liga weiter ab

Stand: 05.11.2022 15:56 Uhr

Der FC St. Pauli hat am Sonnabend in der zweiten Fußball-Bundesliga bei Fortuna Düsseldorf die sechste Saisonniederlage kassiert. In Unterzahl gab es ein 0:1 (0:1) - und den Treffer erzielte ausgerechnet ein ehemaliger St. Paulianer.