2. Liga: Hansa Rostock holt gegen Hertha BSC einen Punkt

Punkt gegen Hertha: Hansa Rostock lebt, zumindest ein bisschen Stand: 05.11.2023 16:02 Uhr Immerhin ein Teilerfolg: Hansa Rostock hat in der 2. Liga nach zuletzt drei Niederlagen in Folge wieder einen Punkt geholt. Im Heimspiel gegen Hertha BSC lieferte die Mannschaft des in der Kritik stehenden Trainers Alois Schwartz eine ordentliche Leistung ab.

von Matthias Heidrich

Am Ende stand ein 0:0 im Ostseestadion. Für den Tabellen-14. FC Hansa Rostock eigentlich zu wenig, aber immerhin wieder etwas Zählbares nach zuletzt nur einem Sieg aus sieben Spielen. Ob das Remis als Trendwende für die Rostocker herhalten kann, bleibt abzuwarten. Am kommenden Sonntag geht es für die Schwartz-Elf zum 1. FC Magdeburg (13.30 Uhr).

"Ein Punkt ist besser als kein Punkt, wenn man auf die letzten Spiele schaut." Hansa-Keeper Markus Kolke

"Das 0:0 nehmen wir gerne mit. Ich würde es als gewonnenen Punkt betiteln", sagte Hansa-Keeper Markus Kolke dem NDR und glaubt auch an Besserung in der Offensive: "Irgenwann muss so ein Kack-Tor her, dann ist die Pechsträhne gerissen und es geht vorwärts."

AUDIO: Rostock-Torhüter Kolke: "Gewonnener Punkt gegen Hertha" (2 Min) Rostock-Torhüter Kolke: "Gewonnener Punkt gegen Hertha" (2 Min)

Hansa-Defensive steht

Kompakt, aggressiv und defensiv stabil: Hansa machte gegen die Hertha da weiter, wo es beim bitteren Pokal-Aus in Nürnberg (2:3 nach Verlängerung) aufgehört hatte. Die Berliner verzeichneten in der ersten Hälfte keine hochkarätige Torchance, die Rostocker wurden allerdings auch nicht wirklich gefährlich. Junior Brumados Distanzschuss (26.) strich knapp über die Querlatte, Damian Roßbach (32.) versprang nach einem langen Einwurf in aussichtsreicher Position der Ball. Das wars in Durchgang eins.

Zwei Aluminium-Treffer für Hertha BSC

Nach dem Seitenwechsel übernahm Hertha mehr und mehr das Kommando im Ostseestadion. Pascal Klemens traf in der 52. Minute den Pfosten. Vor allem Fabian Reese machte für die Gäste aus der Hauptstadt über links mächtig Betrieb und sorgte per Kopfball für Berlins zweiten Aluminium-Treffer (62.) - Hansa zweimal im Glück.

Können war hingegen Markus Kolkes Parade gegen den Flachschuss von Jonjoe Kenny (65.). Mit einem blitzschnellen Reflex bewahrte der Hansa-Torwart sein Team vor einem Rückstand.

Perea verpasst Siegtreffer für Rostock

In der Schlussphase drehte Hansa noch einmal auf, vom 120-Minuten-Pokalfight gegen Nürnberg war nichts zu spüren. Dennis Dressel scheiterte an Hertha-Keeper Tjark Ernst (74.). Juan José Perea hatte dann das 1:0 für die Gastgeber auf dem Fuß, stand frei vor Ernst. Doch Herthas Klemens riskierte alles und spitzelte dem Rostocker in letzter Sekunde von hinten den Ball weg (77.). Näher kam das Schwartz-Team dem Siegtreffer nicht mehr.

12.Spieltag, 05.11.2023 13:30 Uhr Hansa Rostock 0 Hertha BSC 0 Tore:

Hansa Rostock: Kolke - Neidhart (64. Fröling), David, Roßbach, Rossipal - Strauß (71. van der Werff), Vasiliadis, Dressel, C. Kinsombi (90. Pröger) - Ingelsson (63. Perea), Junior Brumado

Hertha BSC: T. Ernst - Kenny, Gechter, Marton Dardai, Zeefuik - Winkler (70. G. Christensen), Klemens, Bouchalakis, Reese (90.+4 Scherhant) - Niederlechner (51. Prevljak), Tabakovic

Zuschauer: 26000



Weitere Daten zum Spiel

Dieses Thema im Programm: Nordmagazin | 05.11.2023 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hansa Rostock 2. Bundesliga