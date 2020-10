Nach Spielausfall des HSV: Negative Nachtests bei Aue Stand: 05.10.2020 14:20 Uhr Die beiden zuletzt positiv auf das Coronavirus getesteten Personen aus dem Spieler-und Betreuerstab des Fußball-Zweitligisten Erzgebirge Aue sind nur wenige Stunden nach der Rückkehr vom abgesagten Auswärtsspiel beim HSV negativ getestet worden.

Das bestätigte Geschäftsführer Michael Voigt am Montag. "Bei den zwei Personen und dem Rest der Mannschaft herrschte verständlicherweise Aufregung. Wir haben deshalb in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt des Erzgebirgskreises am Sonntag zwei Nachtests veranlasst, weil die Testergebnisse am Samstag zudem nicht eindeutig ausfielen", erklärte Voigt. Die Nachtests hätten demnach keinen positiven Befund mehr ergeben.

Mannschaft wird am Dienstag komplett getestet

"Wir gehen deshalb davon aus, dass es in der Mannschaft keine weiteren Corona-Fälle gibt. Dazu besteht die Hoffnung, dass die Spieler und Betreuer zeitnah aus der häuslichen Quarantäne entlassen werden können", sagte Voigt. Am Dienstag solle die Mannschaft erneut komplett getestet werden, anschließend werde das Gesundheitsamt entscheiden, ob ein Mannschaftstraining noch in dieser Woche wieder stattfinden kann. Stürmer Florian Krüger wird laut Voigt zur deutschen U21-Nationalmannschaft nachreisen und dort ebenfalls noch einmal getestet.

DEL will zeitnah über Neuansetzung entscheiden

Die Begegnung zwischen dem Hamburger SV und Aue war am Sonntag ausgefallen. Über eine Neuansetzung werde zeitnah entschieden, teilte die DFL mit. Der FCE hatte bereits am Donnerstag einen positiven Test im erweiterten Umfeld gemeldet. Die Spieler mussten am Mittwoch und Donnerstag individuell trainieren. Eine anschließende Testreihe hatte allerdings nur negative Ergebnisse hervorgebracht, weshalb das Mannschaftstraining am Freitag wieder aufgenommen worden war.

