Stand: 19.04.2020 10:28 Uhr

Medien: Gunnarsdottir von Wolfsburg nach Lyon

Dass Sara Björk Gunnarsdottir den VfL Wolfsburg nach dem Saisonende den Rücken kehren wird, steht bereits seit Ende Januar fest. Die Versuche des Double-Siegers, den im Sommer auslaufenden Vertrag mit der isländischen Fußball-Nationalspielerin zu verlängern, scheiterten. Diverse Clubs - darunter der FC Barcelona - sollen um die Dienste der 29-Jährigen gebuhlt haben. Nun steht offenbar fest, wohin Gunnarsdottirs Weg nach vier Jahren am Mittellandkanal führen wird. Wie französische Medien übereinstimmend berichten, schließt sich die Mittelfeldakteurin Olympique Lyon an.

Bei Olympique offenbar als Marozsán-Ersatz eingeplant

Eine offizielle Bestätigung des Wechsels steht allerdings noch aus. Beim Champions-League-Rekordsieger soll die Isländerin, die 2016 vom schwedischen Club FC Rosengard zum VfL kam, den Berichten zufolge dabei helfen, den Abgang der deutschen Nationalspielerin Dzsenifer Marozsán zu kompensieren. Die 28-Jährige, so heißt es, stehe gemeinsam mit Keeperin Sarah Bouhaddi vor einem Wechsel in die USA zu Salt Lake City. Bouhaddi kündigte ihren Abschied aus Lyon am Sonnabend via Instagram bereits an. Ihre Nachfolge bei Olympique soll die Spanierin Lola Gallardo (Atlético Madrid) antreten.

Kiedrzynek Kandidatin auf Lindahl-Nachfolge?

Der VfL ist derweil noch auf der Suche nach einer neuen Torhüterin. Die Schwedin Hedvig Lindahl muss den Werksclub nach lediglich einem Jahr wieder verlassen. Der Kontrakt der 36-Jährigen wird nicht verlängert. Hoch im Kurs stehen soll beim Bundesliga-Spitzenreiter die polnische Nationalkeeperin Katarzyna Kiedrzynek. Das Arbeitspapier der 29-Jährigen bei Paris Saint-Germain läuft im Sommer aus. Ihr Abgang von PSG gilt als sicher, zumal Kiedrzynek in dieser Serie lediglich sieben Mal zum Einsatz kam.

Weitere Informationen Kapitänin Popp bleibt VfL-Frauen bis 2023 treu Alexandra Popp hat ihren Vertrag beim VfL Wolfsburg verlängert und damit inmitten der Corona-Krise ein Zeichen gesetzt. Das Ziel ist klar: noch viele Titel mit den "Wölfinnen". mehr "Wölfinnen": Zwischen Hoffen und Helfen Wie geht es weiter im Frauen-Fußball? Bundesligist VfL Wolfsburg hofft auf eine Fortsetzung der Saison - notfalls durch Geisterspiele. Das Team hat auch gute Chancen auf das Triple. mehr

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 19.04.2020 | 10:25 Uhr