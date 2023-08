Macht Reimerink auch den TuS Bersenbrück zum Pokalschreck? Stand: 08.08.2023 11:18 Uhr Der niedersächsische Fußball-Oberligist TuS Bersenbrück trifft am Freitag im DFB-Pokal auf den Bundesligisten Borussia Mönchengladbach. Gespielt wird in Osnabrück. Wie es sich anfühlt, die Bremer Brücke zum Beben zu bringen, weiß ein TuS-Akteur ganz genau: Jules Reimerink.

Der 33-Jährige ist gewissermaßen DER Pokalexperte bei den Niedersachsen, die am Freitagabend (18 Uhr, im NDR Livecenter) gegen den fünffachen Meister und dreimaligen Pokalsieger krasser Außenseiter sind. Mit dem damaligen Drittligisten VfL Osnabrück kegelte Reimerink 2017 den Bundesligisten HSV vor ausverkaufter Kulisse mit 3:1 aus dem Wettbewerb - und das, obwohl die Lila-Weißen nach einem Platzverweis für Marcel Appiah (18.) 72 Minuten lang in Unterzahl agierten.

"Sie brauchen einen schlechten Tag, wir dagegen brauchen einen überragenden Tag von allen Spielern." Jules Reimerink zum Pokalspiel gegen Gladbach

"Nach der frühen Roten Karte denkst du natürlich, dass wird der HSV jetzt locker gewinnen. Wir haben aber alles reingeworfen und sind dann weitergekommen. Das war Wahnsinn", blickte der 33-Jährige in der "Neuen Osnabrücker Zeitung" auf den damaligen Coup zurück. Aber nicht nur mit dem VfL hat der Niederländer im Pokal für Furore gesorgt: 2015, beim 2:1-Erstrunden-Erfolg des Regionalligisten Viktoria Köln gegen Union Berlin (damals Zweitligist) schoss der Mittelfeldspieler sogar den Siegtreffer.

Zweimal Pokal-Halbfinale

Noch besser lief es für Reimerink 2009: In seiner Heimat scheiterte der damals 20-Jährige mit Zweitligist Go Ahead Eagles Deventer erst im Halbfinale an Rekordpokalsieger Ajax Amsterdam. Nach seinem Wechsel nach Deutschland ging es mit dem Zweitligisten Energie Cottbus 2011 ebenfalls bis ins Halbfinale - und Reimerink hatte mit vier Torvorlagen großen Anteil daran, dass die Lausitzer nacheinander die Bundesligisten SC Freiburg, VfL Wolfsburg und TSG Hoffenheim aus dem Pokal warfen.

"Ich kann mich noch sehr gut an die Spiele erinnern. Ein oder zweimal im Jahr schaue ich mir die Zusammenfassungen auch noch mal an. Es wird immer als einer meiner schönsten Momente meiner Karriere in Erinnerung bleiben", sagte Reimerink.

Reimerink: Sechs von sieben Erstrundenduellen gewonnen

Die Pokal-Bilanz des Mittelfeldmannes macht Bersenbrück Hoffnung: Siebenmal nahm Reimerink mit seinen Clubs am Pokal teil, sechsmal gelang dabei mindestens der Sprung in die zweite Runde. Auch am Freitag gegen Mönchengladbach? Reimerink hofft natürlich auf eine Sensation: "Sie brauchen einen schlechten Tag, wir dagegen brauchen einen überragenden Tag von allen Spielern. Aber wer weiß, vielleicht haben wir ein bisschen Glück und der Gegner Pech?" Vielleicht reicht es auch, einen Pokalexperten wie Reimerink im Team zu haben ...

Weitere Informationen Ergebnisse und Ansetzungen im DFB-Pokal Die Spielpaarungen und Ergebnisse im DFB-Pokal der Saison 2023/2024 im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 11.08.2023 | 23:03 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel DFB-Pokal