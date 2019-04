Stand: 02.04.2019 20:22 Uhr

Lasogga schießt den HSV ins Pokal-Halbfinale von Johannes Freytag, NDR.de

Fußball-Zweitligist Hamburger SV steht erstmals seit zehn Jahren wieder im Halbfinale des DFB-Pokals. Zwei Treffer von Pierre-Michel Lasogga sorgten am Dienstagabend für einen souveränen 2:0 (0:0)-Erfolg im Viertelfinale beim Ligakonkurrenten SC Paderborn. "Der Traum von Berlin lebt - für uns und unsere Fans", erklärte der Matchwinner nach der Partie im NDR 2 Interview. Der HSV darf sich über Zusatzeinnahmen in Höhe von mindestens 2,656 Millionen Euro freuen. 2009 schieden die Hamburger im Halbfinale gegen Werder Bremen aus - ein Duell, das nun erneut möglich ist, die Bremer spielen am Mittwochabend auf Schalke. Ausgelost werden die Partien am Sonntag.

Papadopoulos überzeugt bei Comeback

4.Spieltag, 02.04.2019 18:30 Uhr SC Paderborn 0 Hamburger SV 2 Tore: 0: 1 Lasogga (54.) 0: 2 Lasogga (68.)

SC Paderborn: Zingerle - Dräger (70. Ritter), Schonlau, Strohdiek, Collins - Vasiliadis - Tekpetey (65. Pröger), Klement, Antwi-Adjej - Zolinski (77. Hünemeier), S. Michel

Hamburger SV: Pollersbeck - Bates, K. Papadopoulos, van Drongelen (26. Janjicic) - G. Sakai, G. Jung, Mangala, Douglas Santos - L. Holtby - Lasogga (72. B. Özcan), Jatta (85. Narey)

Zuschauer: 15000 (ausverkauft)



Weitere Daten zum Spiel Zingerle - Dräger (70. Ritter), Schonlau, Strohdiek, Collins - Vasiliadis - Tekpetey (65. Pröger), Klement, Antwi-Adjej - Zolinski (77. Hünemeier), S. MichelPollersbeck - Bates, K. Papadopoulos, van Drongelen (26. Janjicic) - G. Sakai, G. Jung, Mangala, Douglas Santos - L. Holtby - Lasogga (72. B. Özcan), Jatta (85. Narey)15000 (ausverkauft)

Trainer Hannes Wolf überraschte die in dieser Saison so offensivstarken Ostwestfalen mit einer Dreierkette, in der Kyriakos Papadopoulos nach knapp einem Jahr Verletzungspause sein Comeback feierte. 325 Tage hatte das "Mentalitätsmonster" dem HSV gefehlt. In Paderborn war der Grieche voll da, dirigierte und stabilisierte die Abwehr, die sich auch vom frühen verletzungsbedingten Ausfall Rick van Drongelens (26.) nicht beeindrucken ließ. Paderborn überbrückte das Mittelfeld zuweilen schnell und schnörkellos, zwingende Chancen ergaben sich daraus aber nicht, spätestens am Strafraum war Schluss mit der Herrlichkeit. Zwei harmlose Freistöße von Philipp Klement (11., 20.) und ein Kopfball von Sven Michel (39.) waren die einzigen Torabschlüsse.

Die besseren herausgespielten Gelegenheiten hatten die Hamburger. Bakery Jatta schoss aus spitzem Winkel vorbei (8.), Orel Mangala traf nur das Außennetz (19.), Lasogga bekam im Strafraum unverhofft den Ball direkt auf den Fuß, war aber zu überrascht, um noch zu reagieren (38.). Die letzte Chance vor dem Pausenpfiff vergab Gotoku Sakai, der über das Tor schoss (45.+1).

Lasogga schnürt den Doppelpack

Lasogga: "Der Traum von Berlin lebt" NDR 2 - 02.04.2019 20:41 Uhr Autor/in: Iffland, Thorsten Pierre-Michel Lasogga schoss den HSV fast im Alleingang ins Halbfinale des DFB-Pokals. "Das ist ein superschöner Tag für uns heute. Der Traum von Berlin lebt für uns und für die Fans weiter."







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Auch nach Wiederanpfiff war es der HSV, der als erster zum Abschluss kam. Der Schuss von Douglas Santos drehte sich allerdings vom Tor weg und ging knapp am Pfosten vorbei (48.). Wenig später belohnten sich die Hamburger aber endlich für ihren Aufwand. Nach einem Eckball stieg Lasogga im Gewühl am höchsten und wuchtete den Ball per Kopf zur Gästeführung ins Netz (54.). Die verdiente Führung, weil die Gäste mittlerweile klar tonangebend waren und Paderborns Angriffsversuche früh unterbanden. Und die Hamburger legten nach: Mangala bediente den im Zentrum startenden Lasogga perfekt, der HSV-Goalgetter drosch den Ball humorlos zum 2:0 in die Maschen (68.). War das die Entscheidung? Ja, denn die Wolf-Elf hatte weiter alles im Griff. HSV-Keeper Julian Pollersbeck musste kaum brenzlige Situationen überstehen. "Berlin, Berlin - wir fahren nach Berlin", skandierte der mitgereiste Hamburger Anhang und feierte seine Pokalhelden in den roten Trikots.

Weitere Informationen Ergebnisse und Ansetzungen im DFB-Pokal Die Spielpaarungen im DFB-Pokal der Saison 2018/2019 hier im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 02.04.2019 | 22:40 Uhr