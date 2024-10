Landespokal MV: Partien fürs Achtelfinale live ausgelost Stand: 17.10.2024 18:20 Uhr Welche Teams spielen im Achtenfinale des Fußball-Landespokals gegeneinander? Das ist am Donnerstag im Nordmagazin - Land und Leute live ausgelost worden. Der Gewinner des Landespokals darf in der 1. Runde des bundesweiten DFB-Pokals antreten.

Die nächste Runde im Landespokal steht bald an. An 16. und 17. November müssen die 16 Mannschaften, die sich nach der dritten Runde qualifiziert haben, gegeneinander antreten. Die acht Partien wurden am Donnerstag live um 18 Uhr im Nordmagazin - Land und Leute ausgelost. Frauke Rauner hat die Ziehung moderiert. Der Leiter der NDR Sportredaktion in Mecklenburg-Vorpommern, Clemens Paulsen, war der Glückbringer des Abends und durfte die entsprechenden Kugeln mit den Teams ziehen. Ihm zur Seite stand Peter Dluzewski, Pokal-Staffelleiter des Landesfußballverbandes Mecklenburg-Vorpommern.

Titelverteidiger Greifswalder FC tritt beim SV Siedenbollentin an

Im Achtelfinale des Fußball-Landespokals muss der Titelverteidiger Greifswalder FC beim SV Siedenbollentin antreten. Der Regionalligist aus Vorpommern ist in dem Duell gegen den zwei Klassen tieferen Verbandsligisten aus der Nähe von Neubrandenburg der Favorit. Der FC Hansa Rostock, der sich bei der TSG Neustrelitz mit einem knappen 1:0 nach Verlängerung ins Achtelfinale kämpfte, muss beim ungeschlagenen Verbandsliga-Spitzenreiter Torgelow-Ueckermünde antreten. Der letzte verbliebene Oberligist Dynamo Schwerin spielt beim Landesligisten Bergen. Der Gewinner des Landespokals darf in der 1. Runde des bundesweiten DFB-Pokals antreten. Und das sind alle Ergebnisse im Überblick:

Achtelfinale im Landespokal: Alle Partien im Überblick Mannschaft mit Heimrecht Gegnerische Mannschaft SV Siedenbollentin (Verbandsliga) Greifswalder FC (Regionalliga) 1. FC Neubrandenburg (Verbandsliga) FC Mecklenburg Schwerin (Verbandsliga) SV Plate (Landesliga) SV Pastow (Verbandsliga) SV Waren 09 (Landesliga) FC Förderkader Rene Schneider (Verbandsliga) SV Lohmen (Landesklasse) FC Schönberg 95 (Verbandsliga) VfL Bergen (Landesliga) Dynamo Schwerin (Oberliga) SpVgg Torgelow-Ueckermünde (Verbandsliga) FC Hansa Rostock (3. Liga) SV Rogeez (Landesklasse) Penzliner SV (Verbandsliga)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 17.10.2024 | 19:00 Uhr