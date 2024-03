Kroos zurück in der DFB-Elf: Gemischte Gefühle vorm ersten Spiel Stand: 21.03.2024 17:53 Uhr Am Sonnabend könnte Toni Kroos sein Comeback in der Fußball-Nationalmannschaft feiern: Beim Länderspiel in Lyon gegen Frankreich. Zunächst gab es viel Beifall für die Rückkehrpläne des Stars von Real Madrid. Inzwischen gibt es auch Kritik.

994 Tage Fußballrente in Sachen DFB waren für ihn dann doch ein paar zu viele. "Leute, kurz und schmerzlos: Ich werde ab März wieder für Deutschland spielen". Mit diesem Post bei Instagram Mitte Februar hat sich Toni Kroos wieder ins Spiel gebracht. Der Bundestrainer habe ihn gefragt.

Zunächst war der Jubel unüberhörbar. Nach den enttäuschenden Auftritten des Nationalteams bei der EM 2021 (Achtelfinal-Aus) und WM 2022 (Vorrunden-Aus) soll es nun also der 34-jährige Greifswalder wieder gradebiegen.

Rückkehr von Ton Kroos: Jubel und Kritik

Aber kann er das auch? Bei Fachleuten und Fans gibt es unterschiedliche Einschätzungen. Ist die Verantwortung nicht eventuell doch zu groß? In Madrid wissen seine Mitspieler quasi schon in der Kabine beim Umziehen, wohin der nächste Pass im Spiel dann kommen wird. Seine größtenteils neuen Mitspieler im Nationalteam wissen das nicht.

Bekannte ehemalige Trainer sind zwiegespalten. Christoph Daum sagt, es sei ein Fehler, Kroos zurückzuholen. Ottmar Hitzfeld ist begeistert. "Zu Kroos gibt es keine Alternative. Die Entscheidung ist goldrichtig", so der Schweizer.

Stolz in Greifswald – und Zweifel

Auch in Toni Kroos‘ Heimatstadt Greifswald in Vorpommern sind die Meinungen und Gefühlslagen eher gemischt. Das Stimmungsbild bei einer kurzen Umfrage vom NDR MV auf der Straße ist jedenfalls vielfältig. "Das ist doch ein ganz feiner Kerl. Auf seiner Position ist er der weltbeste Spieler", sagt der eine auf die Frage von NDR 1 Radio MV. "Also ein richtiger Umbruch ist das doch nicht, wenn wir Toni jetzt wieder zurückholen, was soll das?", meint ein anderer.

Eines fällt auf: Keiner der Befragten spricht von Kroos oder Herrn Kroos. Für fast alle Greifswalder ist es "unser Junge" oder "unser Toni". In seiner Geburtsstadt ist fast jeder stolz auf den Jungen, der es über die Jugend des FC Hansa Rostock, über Leverkusen und Bayern bis in die Weltspitze geschafft hat.

Mit insgesamt fünf Siegen in der Champions-League ist Toni Kroos der mit Abstand erfolgreichste Fußballer Deutschlands. Dass ein Erfolg bei der Europameisterschaft mit Kroos wahrscheinlicher ist, steht für einige Greifswalder Fußballfans aber außer Frage: "Wenn wir überhaupt eine Chance auf den Titel haben wollen, dann doch wohl mit Toni".

