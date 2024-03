Kovac bleibt trotz Sieglos-Serie Trainer des VfL Wolfsburg Stand: 03.03.2024 11:06 Uhr Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hält trotz der anhaltenden Negativserie an Coach Niko Kovac fest. Das bestätigte Sportdirektor Sebastian Schindzielorz nach der 2:3-Niederlage gegen den VfB Stuttgart.

"Das haben wir in den letzten Wochen so kommuniziert und dazu stehen wir auch", sagte der 45-Jährige im "Aktuellen Sportstudio" des ZDF am Samstagabend. "Das ist natürlich keine angenehme Situation, das nagt natürlich an uns", räumte Schindzielorz mit Blick auf nun neun sieglose Partien in Folge ein. "Wir werden nicht aufgeben, wir werden uns diese Woche wieder aufrichten und es am kommenden Wochenende erneut versuchen", kündigte der Ex-Profi an.

Letzter Sieg im Dezember in Darmstadt

Die "Wölfe" warten seit dem 16. Dezember des vergangenen Jahres auf einen dreifachen Punktgewinn. Seinerzeit gelang ein mühsamer 1:0-Erfolg beim Tabellenschlusslicht SV Darmstadt 98. Seitdem spielte der Werksclub sechs Mal remis und verlor drei Begegnungen. Von den zu Beginn der Saison formulierten Europapokal-Ambitionen muss sich der VfL bei nun zwölf Zählern Rückstand auf Platz sechs realistisch betrachtet verabschieden. Auf Relegationsrang 16 haben die Niedersachsen zwar noch ein beruhigendes Polster. Doch bei weiteren Negativerlebnissen könnte Wolfsburg sogar noch in Abstiegsgefahr geraten.

Kovac gibt sich kämpferisch

"Jeder Mensch hat es gern, wenn es Erfolge gibt, im Moment ist es nicht so", sagte Kovac. "Uns bleibt nichts anderes übrig, als weiterhin zu arbeiten und zu kämpfen und das in eine richtige Richtung zu drehen", ergänzte der 52-Jährige. Sein Vertrag beim Werksclub ist noch bis 2025 datiert. Ob der Coach diesen erfüllen darf, ist fraglich. Zuletzt hatte es Gerüchte gegeben, dass der VfL an einer Verpflichtung von Fabian Hürzeler zur neuen Saison interessiert ist. Der Trainer-Shootingstar hat seinen im Sommer auslaufenden Kontrakt bei Zweitliga-Spitzenreiter FC St. Pauli noch nicht verlängert.

