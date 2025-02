KI-Berechnung zur 2. Liga: So endet die Saison 2024/2025 Stand: 20.02.2025 13:46 Uhr Die 2. Liga ist weiter extrem spannend - und die virtuelle Zweitliga-Tabelle zeigt, dass das so bleibt. Aus Nordsicht spielen der HSV und Hannover 96 um den Bundesliga-Aufstieg mit. Im Tabellenkeller hingegen kämpft Eintracht Braunschweig um den Klassenerhalt.

Mit dem HSV, Hannover 96 und Eintracht Braunschweig spielen drei Nordclubs in dieser Saison in der zweiten Fußball-Bundesliga. Während die "Rothosen" und die "Roten" im Aufstiegsrennen der 2. Liga mit dabei sind, befindet sich der BTSV am Ende des Zweitliga-Tableaus.

Mit Hilfe von KI hat das Global Soccer Network (GSN) für den NDR den Rest der Saison berechnet. So sieht demnach die Abschlusstabelle aus:

Die GSN-Abschlusstabelle - nach aktueller Datenlage Platz (aktueller Tabellenstand) Club Punkte (Punkte nach dem 22. Spieltag) 1. (1) 1. FC Köln 63 (40) 2. (2) Hamburger SV 62 (39) 3. (5) Fortuna Düsseldorf 58 (37) 4. (3) 1. FC Kaiserslautern 57 (39) 5. (4) 1. FC Magdeburg 56 (38) 6. (6) SC Paderborn 55 (37) 7. (8) Hannover 96 52 (34) 8. (7) SV Elversberg 52 (35) 9. (9) 1. FC Nürnberg 49 (34) 10. (10) Karlsruher SC 48 (30) 11. (14) Hertha BSC 45 (25) 12. (11) FC Schalke 04 44 (27) 13. (13) SV Darmstadt 98 42 (25) 14. (12) SpVgg Greuther Fürth 40 (26) 15. (16) Preußen Münster 33 (20) 16. (15) Eintracht Braunschweig 32 (21) 17. (17) SSV Ulm 29 (17) 18. (18) SSV Jahn Regensburg 24 (15)

Was ist der "Performance Score"? Tore, Pässe, Fouls, Schüsse oder auch Abseitspositionen: die Spiel-Basisdaten und weiterführende Analysen wie "Expected goals" oder "Action scores" werden beim "Performance-Score" durch einen Algorithmus in einen übergeordneten Kontext gesetzt - zum Beispiel positionsbezogen.

Beim "Performance-Score" sind alle Spieler zunächst einmal auf 0 gesetzt und werden anhand der reinen Leistungsdaten, kombiniert mit Datenmodellen, bewertet.

Damit liefert dieser Wert eine Einschätzung, wie gut oder schlecht ein Spieler aktuell spielt.

Der "Performance-Score" ist ein Baustein des GSN-Index, der wiederum eine generelle, langfristige Bewertung aller Fähigkeiten, Potenziale und Qualitäten eines Spielers ist.

