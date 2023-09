Jackson Irvine verletzt: FC St. Pauli wohl wochenlang ohne seinen Kapitän Stand: 10.09.2023 14:03 Uhr Jackson Irvine von Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat sich beim Länderspiel der australischen Nationalmannschaft gegen Mexiko verletzt. Wie schwer die Verletzung ist, steht noch nicht fest, dem Kapitän droht aber offenbar eine längere Pause.

Beim Gold Cup in den USA musste der 30-Jährige wegen einer Knöchelverletzung mit einer Trage vom Spielfeld getragen werden, wie die australische Tageszeitung "The Sydney Morning Herald" am Sonntag berichtete. "Er hatte große Schmerzen. Ich fragte ihn, ob es gut sei, und er sagte nein", wurde Australiens Nationaltrainer Graham Arnold zitiert. Welche Folgen die Verletzung hat, war zunächst unklar.

Bornemann lehnt Ferndiagnose ab

"Aktuell können wir noch keine seriöse Einschätzung zu Jacksons Verletzung abgeben. Wir müssen zunächst die weiteren Untersuchungen vor Ort abwarten", sagte St. Paulis sportlicher Leiter Andreas Bornemann.

Irvines Verletzung ereignete sich kurz vor dem Ende der Partie. In der 88. Minute hatte der 30-Jährige nach Behandlung auf dem Feld ausgewechselt werden müssen. Die "Socceroos" kassierten nach einer 2:0-Führung noch zwei Treffer und spielten 2:2-Unentschieden.

Wer ersetzt Irvine gegen Kiel?

St. Pauli spielt am kommenden Sonntag gegen Holstein Kiel (13.30 Uhr im NDR Livecenter). Irvine gehört zu den Leistungsträgern bei den Kiezkickern, sein Ausfall wiegt schwer für das Spiel der Hamburger. Ersetzen könnte ihn auf der Position im defensiven Mittelfeld der Schwede Eric Smith, der aus der Innenverteidigung aufrücken würde oder Irvines Landsmann Connor Metcalfe, der variabel im Mittelfeld einsetzbar ist.

