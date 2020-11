Ist Löw noch der Richtige? Pro und Contra Stand: 18.11.2020 08:55 Uhr 0:6 in Spanien - ist Joachim Löw noch der richtige Bundestrainer? Die Nationalmannschafts-Reporter Jörg Tegelhütter und Martin Roschitz mit unterschiedlichen Standpunkten. Beitrag anhören 2 Min

Pro Löw, Jörg Tegelhütter:

Natürlich: Das Geschrei ist groß und die Forderung klar: Löw muss weg! Der Bundestrainer soll besser heute als morgen gehen. Schließlich ist die Zeit bis zur Euro knapp und der Zustand der Mannschaft ist desolat. Es stimmt, ein 0:6 gegen Spanien ist peinlich und Löw ist in der Verantwortung. Aber was, oder besser gesagt, wer kommt nach dem Rauswurf? Der einzige, der mir als Nachfolger einfällt, ist derzeit glücklich beim FC Liverpool unter Vertrag. Und außer Jürgen Klopp ist kaum ein Trainer in der Lage, das komplizierte Gebilde DFB und Nationalmannschaft erfolgreich zu managen.

Löw hat nach dem WM-Desaster in Russland einen neuen mutigen Weg eingeschlagen mit jungen Spielern. Die werden nächstes Jahr wahrscheinlich nicht Europameister, aber Erfolg braucht Zeit. Und bis zur EM im eigenen Land 2024 ist es ja noch ein bisschen hin.

Contra Löw, Martin Roschitz:

Wenn man beim DFB tatsächlich sagen würde "Ja, 2024, dann wollen wir Europameister werden im eigenen Land" - okay - aber das Gegenteil ist der Fall: Präsident Fritz Keller hat das Mindestziel Halbfinale ausgegeben für die EM im nächsten Jahr. Das ist ja auch nachvollziehbar. Und Jögi Löw muss sich an Ergebnissen messen lassen, das hat Oliver Bierhoff gesagt - vor dem Desaster in Sevilla.

Wer wirklich ins Halbfinale will, der kann nicht auf die Triple-Sieger Müller und Boateng verzichten und erst recht nicht auf Mats Hummels. 13 Gegentore in sechs Spielen - mit dieser Wackelabwehr hat die Mannschaft keine Chance im nächsten Sommer gegen die starken Gruppengegner Frankreich und Portugal. Jogi Löw wird bei der Personalauswahl ganz sicher nicht über seinen Schatten springen und muss nach 14 Jahren endlich erlöst werden.

Was hat der Bundestrainer der Mannschaft eigentlich in der Halbzeitpause erzählt, beim Stand von 0:3? Die Spieler haben auf dem Platz genauso teilnahmslos gewirkt wie Jogi Löw auf der Bank. "Högschte Disziplin?" Von wegen, es ist "allerhögschte Zeit" für einen neuen Bundestrainer. Ralf Rangnick hätte bestimmt Zeit.

