Hrubesch übernimmt interimsweise Frauen-Nationalmannschaft Stand: 07.10.2023 15:16 Uhr Horst Hrubesch kehrt zum DFB zurück. Der 72-Jährige übernimmt interimsweise die Aufgaben der erkrankten Martina Voss-Tecklenburg und wird Bundestrainer der Frauen-Nationalmannschaft.

Hrubesch übernimmt interimsweise das Amt des Frauen-Bundestrainers von der erkrankten Martina Voss-Tecklenburg. Die Rückkehr des 72-Jährigen zum Deutschen Fußball-Bund (DFB) teilte der Verband am Sonnabend mit. Hrubesch hatte das Nationalteam bereits von März bis November 2018 betreut. Britta Carlson, die das Team nach der WM in Australien vorübergehend geführt hatte, wird Hrubesch neben Thomas Nörenberg, der wie Hrubesch vom Hamburger SV kommt, als Assistenztrainerin unterstützen.

HSV sichert volle Rückendeckung zu

Der DFB erklärte, Hrubeschs Comeback erfolge "mit Blick auf die hoffentlich weiter voranschreitende Genesung von Martina Voss-Tecklenburg sowie unter Berücksichtigung der sportlichen Entwicklung". Voss-Tecklenburg, die einen Vertrag bis 2025 besitzt, ist seit mehreren Wochen krankgeschrieben.

Der 72-Jährige wird außerhalb der DFB-Lehrgänge und -Länderspiele seine Arbeit im HSV-Nachwuchszentrum fortsetzen. "Für uns ist es selbstverständlich, dass wir den DFB und das Frauen-Nationalteam unterstützen", erklärte HSV-Vorstand Jonas Boldt. Hrubesch werde "alle Rückendeckung erhalten, damit die deutsche Auswahl erfolgreich spielen und das Olympia-Ticket buchen kann".

Über die Nations League zu den Olympischen Spielen

Dafür muss das Team das Finale der Nations League erreichen. Nach zwei Spieltagen liegt Deutschland in der Division A in der Tabelle der Gruppe 3 mit drei Punkten hinter Dänemark auf Platz zwei vor Island und Wales. Nur der Gruppensieger zieht ins Halbfinale ein. Der nächste Spieltag steht am 27. Oktober an. Dann spielt Deutschland in Sinsheim gegen Wales.

Weitere Informationen Schult rät DFB-Team zur "Einfachheit" und denkt an Comeback Für ARD-Expertin Almuth Schult braucht die DFB-Auswahl nicht viel, um nach dem WM-Debakel wieder erfolgreich Fußball spielen zu können. Auch sie möchte bald wieder im Tor stehen. mehr

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 07.10.2023 | 16:17 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bundesliga HSV