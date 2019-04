Stand: 27.04.2019 14:52 Uhr

Holstein verspielt in Sandhausen die letzte Chance von Christian Görtzen, NDR.de

Holstein Kiel kann für eine weitere Saison in der zweiten Fußball-Liga planen. Das letzte Fünkchen Hoffnung, doch noch in das Rennen um den Aufstieg in die Bundesliga eingreifen zu können, ist seit Sonnabendnachmittag dahin. Durch das 2:3 (2:2) beim Abstiegskandidaten SV Sandhausen ist für die Mannschaft von Trainer Tim Walter bei nur noch drei ausstehenden Spielen nach oben de facto nichts mehr drin. Der Rückstand auf den dritten Tabellenplatz beträgt schon jetzt fünf Punkte. Er wird aber, da der Dritte SC Paderborn (51) am Sonntag den Fünften 1. FC Heidenheim (49) empfängt, mindestens auf sechs Zähler anwachsen.

Okugawa sorgt früh für die Führung

31.Spieltag, 27.04.2019 13:00 Uhr SV Sandhausen 3 Holstein Kiel 2 Tore: 0: 1 Okugawa (6.) 1 :1 Förster (17.) 2 :1 Wooten (22.) 2: 2 Okugawa (44.) 3 :2 Schirow (48.)

SV Sandhausen: Schuhen - Diekmeier, Schirow, Kister (90.+2 Verlaat), Paqarada - Linsmayer, Taffertshofer - Gíslason (72. Daghfous), Förster - Behrens (85. Zenga), Wooten

Holstein Kiel: Reimann - Dehm, Thesker (34. Schmidt), Wahl, van den Bergh - Meffert (85. Evina) - Mühling, Bénes (72. K. Schindler) - J. Lee - Okugawa, Serra

Zuschauer: 5289



Walter hatte seine Anfangsformation im Vergleich zum vergangenen Heimspiel gegen Paderborn (1:2) auf zwei Positionen verändert: Überraschend musste Kapitän Dominik Schmidt auf der Ersatzbank Platz nehmen, ebenso Mittelfeldspieler Mathias Honsak. Stattdessen durften Stefan Thesker und Janni Serra beginnen. Letzterer hätte fast schon in der vierten Minute das 1:0 für die "Störche" erzielt. Sandhausens Kapitän, Ex-HSV-Profi Dennis Diekmeier, klärte in höchster Not. Nur zwei Minuten später durften die Norddeutschen und ihr Anhang dann aber jubeln: Serra spielte den Ball diagonal schön zwischen zwei Sandhäuser Defensivspielern hindurch in den Strafraum, Jae-Sung Lee legte uneigennützig quer - und Masaya Okugawa schoss zum 1:0 (6.) ein. Holstein spielte auch danach überlegen, doch der nächste Treffer fiel auf der anderen Seite.

Zwei Patzer, zwei Gegentore

Kiels Ersatzkeeper Dominik Reimann setzte den auf Raum gedeckten Thesker mit einem Zuspiel unnötigerweise unter Druck. Dessen zu kurz geratenen Rückpass erlief Philipp Förster, der zum 1:1 (17.) einschoss. Kurz darauf der nächste Fauxpas der Norddeutschen: Hauke Wahl traf bei einem Rettungsversuch Försters Rücken. Von diesem sprang der Ball zu Andrew Wooten, Flachschuss - 2:1 (22.). Der Spielverlauf war auf den Kopf gestellt. In der 40. Minute war die Top-Chance zum Ausgleich da, doch Serra köpfte nach Flanke von Laszlo Benes den Ball aus fünf Metern am Tor vorbei. Doch wenig später war wieder Okugawa zur Stelle: Der Japaner sorgte mit einem Schuss aus der Drehung für das 2:2 (44.).

Kiel wieder schnell im Hintertreffen

Der Tag der offenen Tore fand zu Beginn der zweiten Halbzeit seine Fortsetzung. Ecke Sandhausen, hereingebracht von Rurik Gislason, zögerliches Abwehrverhalten der Kieler, Kopfball Aleksandr Schirow - 3:2 für Sandhausen (48.). Denis Linsmayer hätte in der 63. Minute fast noch nachgelegt. Walter reagierte, brachte für Lászlo Bénes den offensiveren Kingsley Schindler. Die nächsten Top-Chancen hatten aber die Gastgeber: Kevin Behrens scheiterte an Reimann (75.), zwei Minuten später lupfte der eingewechselte Nejmeddin Daghfous den Ball am Tor vorbei. Kiel blieb dran und hatte wenig später Pech: Alexander Mühling traf den Pfosten (78.). Und nur drei Minuten später scheiterte Schindler an SVS-Keeper Marcel Schuhen. Es blieb letztlich bei der knappen Niederlage.

