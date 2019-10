Stand: 04.10.2019 13:07 Uhr

Holstein: Team spricht sich für Werner aus

Beim Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel ist die Trainerfrage auch knapp drei Wochen nach der Entlassung von André Schubert ungeklärt. Am Sonntag gegen Jahn Regensburg (13.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) wird der etatmäßige U23-Coach Ole Werner zum dritten Mal für die KSV-Profis verantwortlich zeichnen. Wie die Chancen des 31-Jährigen auf eine dauerhafte Beförderung stehen, darüber lässt sich weiter nur spekulieren. Die Vereinsführung gibt hierzu keine Wasserstandsmeldungen ab.

Kapitän Wahl mit deutlichem Statement

Dafür positioniert sich Holsteins kickendes Personal klar für Werner, der gerade seine Ausbildung zum Fußballlehrer in Hennef absolviert. "Ich glaube, wer das Spiel heute gesehen hat, der kennt die Meinung der Mannschaft", erklärte Kapitän Hauke Wahl nach dem 3:0-Erfolg am vergangenen Sonntag bei der SpVgg Greuther Fürth im Gespräch mit NDR 1 Welle Nord. Und auch sein Nebenmann in der Innenverteidigung, Dominik Schmidt, sprach sich klar für eine langfristige Zusammenarbeit mit dem jungen Trainer aus: "Ich glaube, die Arbeit, die er bei Holstein Kiel in den letzten fünf Jahren abgeliefert hat, spricht auch für ihn. Deswegen können wir uns auch vorstellen, dass es eine Dauerlösung ist. Das haben wir als Spieler leider nicht in der Hand. Wir können nur versuchen, das auf den Platz zu bringen, was er uns mitgibt - und da für ihn zu sprechen."

Mannschaft nicht wiederzuerkennen

Der Auftritt in Fürth war eigentlich ein perfektes Bewerbungsschreiben von Werner für den Job des Cheftrainer-Postens. Holstein zeigte die mit Abstand beste Saisonleistung und war im Vergleich zu den Vorwochen nicht wiederzuerkennen. "Er hat uns einfach gesagt, dass wir an uns glauben sollen, das wir mit Überzeugung die Dinge auf dem Platz umsetzen sollen", erklärte der zweifache Torschütze

Makana Baku zur Kabinenansprache Werners. Der Interimscoach trifft bei der Mannschaft scheinbar den richtigen Ton. Nun muss der 31-Jährige nur noch die Clubverantwortlichen überzeugen, mehr als eine Zwischenlösung zu sein...

