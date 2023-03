Holstein Kiel verspielt in letzter Sekunde Sieg in Sandhausen Stand: 04.03.2023 15:07 Uhr Holstein Kiel hat im sechsten Spiel der Rückrunde der 2. Liga sein zweites Remis geholt. Am Sonnabend spielte die KSV beim abstiegsbedrohten SV Sandhausen nur 1:1 (0:0). Der Gegentreffer fiel in der Nachspielzeit.

von Martin Schneider

Es waren nur noch 30 Sekunden auf der Uhr und die Kieler nach dem Tor von Hauke Wahl drauf und dran, einen wichtigen Auswärtssieg zu landen. Doch Sandhausens Franck Evina traf in der fünften Minute der Nachspielzeit zum 1:1 und beendete sowohl die Holsteiner Träume von einem Sieg als auch die Niederlagenserie der Gastgeber. Mit 33 Punkten liegt die KSV auf Rang acht und hat den Kontakt zu Tabellenrang drei wohl endgültig verloren.

"Es ist sehr ärgerlich", sagte Kiels Trainer Marcel Rapp nach der Partie dem NDR. "Wir haben fast keine Chance zugelassen und verschießen nen Elfmeter hintenraus." Der Coach ärgerte sich über die verlorenen zwei Punkte: "Es geht darum, wie wir das Tor kriegen, dass wir das besser verteidigen. Und nicht Woche für Woche dastehen und sagen: Eigentlich haben wir viel mehr Chancen und hätten es verdient gehabt, zu gewinnen."

Starker Kieler Beginn, aber auch viel Leerlauf

Die Schleswig-Holsteiner kamen gut ins Spiel und hatten in der ersten Minute den ersten gefährlichen Abschluss: Timo Becker scheiterte jedoch mit seinem Schuss an SVS-Torwart Patrick Drewes. Danach wurde es eine zähe Angelegenheit, und zwar von beiden Mannschaften. Es dauerte bis zur 25. Minute, ehe Fabian Reese mit seinem Seitfallzieher an die Latte traf und für die zweite, aber auch letzte gefährliche Offensivaktion des ersten Durchgangs sorgte.

Insgesamt war vieles wenig ansehnliches Stückwerk. Bei den abstiegsbedrohten Gastgebern lief der Ball ordentlich bis zur gegnerischen Strafraumgrenze, wo dann Endstation war. Im Spiel der KSV war hingegen mehr Zug und spielerische Qualität, doch vor dem Tor agierten die Kieler zu hektisch. Das torlose Remis zur Pause war leistungsgerecht.

Allerdings verloren die Schleswig-Holsteiner ihren Keeper Tim Schreiber. Nach einer Ecke blieb der 20 Jahre alte Schlussmann der Kieler zunächst im Rasen hängen und fiel anschließend mit dem Knie auf die Torstange 36. Für die Leihgabe von RB Leipzig ging es nicht weiter, für ihn kam der im Winter verpflichtete Robin Himmelmann zu seinem Debüt für die "Störche".

Wahl trifft auf seiner Abschiedstournee

Holstein hatte auch die erste Chance im zweiten Durchgang - und diesmal trafen die Gäste. Becker legte für Wahl auf und der scheidende Kapitän der Kieler traf zum 1:0 (47.). Kurze Zeit später lag der Ball auch im Netz der "Störche", wobei der Treffer trotz Sandhäuser nicht zählte. Nach einer Ecke wurde Himmelmann der Ball kurz vor der Torlinie regelwidrig aus den Händen gespitzelt.

Danach hatte der 34 Jahre alte Schlussmann nicht mehr viel zu tun. Sandhausen erhöhte zwar den Druck, doch die Defensive der Norddeutschen war sattelfest. Zumindest bis zur Nachspielzeit, als die Kieler den am Ende verdienten Ausgleich kassierten.

Reese hätte allerdings schon vorher den Deckel auf die Partie machen müssen. Doch der Angreifer verschoss in der 86. Minute einen Foulelfmeter für die KSV.

23.Spieltag, 04.03.2023 13:00 Uhr SV Sandhausen 1 Holstein Kiel 1 Tore: 0: 1 Wahl (47.) 1 :1 Evina (90. +5)

SV Sandhausen: Drewes - Diekmeier, Höhn, Schirow, Okoroji - Zenga (88. Marcel Mehlem) - Ganda (32. Ritzmaier / 70. Evina), D. Kinsombi, C. Kinsombi - Pulkrab (70. Al Ghaddioui), Esswein (88. Kutucu)

Holstein Kiel: Schreiber (41. Himmelmann) - Wahl, Thesker, S. Lorenz - T. Becker, M. Schulz (81. Mühling), Sander, Kirkeskov - Holtby (60. Porath) - Skrzybski (81. Arp), Reese

Zuschauer: 3603



