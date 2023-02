Holstein Kiel verliert zu Hause gegen Schlusslicht 1. FC Magdeburg Stand: 11.02.2023 15:20 Uhr Zweimal geführt, und am Ende nicht mal einen Punkt geholt: Fußball-Zweitligist Holstein Kiel unterlag am Sonnabend im Heimspiel dem bisherigen Schlusslicht 1. FC Magdeburg mit 2:3 (1:1).

von Christian Görtzen

Damit hat die Mannschaft von Holstein-Trainer Marcel Rapp am 20. Spieltag ihre Chance verspielt, näher an die Top-Teams der Liga heranzurücken. Die "Störche" stecken nach dieser Niederlage auf absehbare Zeit im Mittelfeld der Tabelle fest. Im Hinspiel war den Norddeutschen noch ein 2:1 gelungen, es war der erste Saisonsieg.

Erras bringt Holstein in Führung

Die Schleswig-Holsteiner wurden ihrer Favoritenrolle zügig gerecht. In der ersten Viertelstunde spielten sie sich gleich drei sehr gute Gelegenheiten heraus. Der nicht unwichtige Haken: Alle drei wurden nicht genutzt. Holmbert Aron Fridjonsson knallte aus zwölf Metern drüber (6.), Simon Lorenz und noch mal Fridjonsson scheiterten mit einer Doppelchance am Magdeburger Keeper Dominik Reimann (7.) und Timo Beckers Flachschuss ging scharf am Pfosten vorbei (14.).

Der Tabellenletzte aus Sachsen-Anhalt befreite sich danach zwar etwas aus der Umklammerung, dennoch blieb der Aufsteiger zunächst einmal erschreckend ungefährlich. Anders die Kieler. Die gingen in der 34. Minute bei den Chancen einen Schritt weiter - sie nutzten eine. Nach einer Ecke köpfte Fridjonsson den Ball in Richtung FCM-Tor, Partick Erras hielt die Fußspitze hin - 1:0.

Trotz Videobeweis: Fragwürdiger Magdeburger Ausgleich

Es war eine verdiente Führung, die aber bald darauf schon wieder passé war. Obwohl Magdeburgs Kai Brünker im Vorlauf des Tores seines Mitspielers Daniel Elfadli (45.) im Abseits gestanden hatte und die Szene auch per Videobeweis überprüft wurde, zählte der Treffer überraschend. Womöglich hatte ein Kieler den Ball noch so berührt, dass die Situation als Zuspiel von einem gegnerischen Spieler bewertet werden konnte. Somit ging es mit einem 1:1 in die Pause.

Ex-Kilia-Spieler Bockhorn schockt Holstein...

Neun Minuten nach Wiederbeginn war die "Störche"-Welt aber ohnehin - vorerst - wieder in Ordnung. Nach einem weiten Einwurf von Fabian Reese und der Ablage von Becker schob "Joker" Fiete Arp die Kugel zum 2:1 ein (55.). Lorenz vergab bald darauf per Kopf die große Chance, die Führung zu festigen (63.). Und dies sollte sich bitter rächen: Herbert Bockhorn sorgte dafür. Der Defensivspieler, der in seiner Jugend für den TSV Melsdorf und Kilia Kiel gespielt hat, traf zum 2:2 (70.).

...und Kwarteng legt nach

Und es kam sogar noch schlimmer: Moritz-Broni Kwarteng überwand Holstein-Torhüter Tim Schreiber und erzielte so das 3:2 für die Gäste. Die Partie war gedreht. Kiel versuchte noch einmal alles und hätte durch Arp auch beinahe zügig Erfolg gehabt. Doch der Ex-Bayern-Stürmer vergab in kurzer Abfolge zwei sehr gute Chancen (89.).

Letztlich reichte es für Holstein trotz sechsminütiger Nachspielzeit nicht mehr zum Ausgleich - auch, weil Arp nochmals am ehemaligen Holstein- Schlussmann Dominik Reimann scheiterte (90.+6).

20.Spieltag, 11.02.2023 13:00 Uhr Holstein Kiel 2 Magdeburg 3 Tore: 1 :0 Erras (34.) 1: 1 Elfadli (45.) 2 :1 Arp (54.) 2: 2 Bockhorn (70.) 2: 3 Kwarteng (86.)

Holstein Kiel: Schreiber - M. Schulz (87. Obuz), Wahl, S. Lorenz - Erras, T. Becker (81. Sterner), Sander, Porath (75. Holtby), Fridjonsson (46. Arp) - Skrzybski, Reese

Magdeburg: Reimann - Heber, Elfadli, Gnaka (28. Lawrence), Ullmann (46. Ceka) - Bockhorn, Conde (90. Cacutalua), Kwarteng, El Hankouri - Brünker (68. Tat. Ito), Atik (90.+1 Sechelmann)

Zuschauer: 11161



Weitere Daten zum Spiel Schreiber - M. Schulz (87. Obuz), Wahl, S. Lorenz - Erras, T. Becker (81. Sterner), Sander, Porath (75. Holtby), Fridjonsson (46. Arp) - Skrzybski, ReeseReimann - Heber, Elfadli, Gnaka (28. Lawrence), Ullmann (46. Ceka) - Bockhorn, Conde (90. Cacutalua), Kwarteng, El Hankouri - Brünker (68. Tat. Ito), Atik (90.+1 Sechelmann)11161

Dieses Thema im Programm: Die NDR 2 Bundesligashow | 11.02.2023 | 13:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Holstein Kiel 2. Bundesliga