Holstein Kiel verleiht Simakala an den 1. FC Kaiserslautern Stand: 02.01.2024 16:35 Uhr Für den erst im vergangenen Sommer vom VfL Osnabrück verpflichteten Stürmer Ba-Muaka Simakala ist das Kapitel Holstein Kiel bereits beendet - zumindest vorerst. Der Angreifer wechselt bis zum Saisonende der 2. Liga auf Leihbasis zum 1. FC Kaiserslautern.

Das teilten beide Clubs am Dienstagnachmittag mit. "Aufgrund der großen Konkurrenz in der Offensive können wir 'Chance' Simakala nicht die Einsatzzeiten zusichern, die er für seine Entwicklung braucht", erklärte KSV-Sportgeschäftsführer Uwe Stöver: "Daher ist der Schritt nach Kaiserlautern eine für alle Seiten sinnvolle Lösung."

Simakala kam in der Hinrunde beim Zweitliga-Spitzenreiter lediglich auf elf Einsätze, dabei stand er nur zweimal in der Anfangsformation. Ein Treffer oder eine Vorlage steuerte der aus Eschweiler stammende Linksaußen nicht zum überraschenden Höhenflug der "Störche" bei.

Weitere Informationen Zu- und Abgänge der Zweitliga-Nordclubs Alle Zu- und Abgänge der sieben norddeutschen Fußball-Zweitligisten in der Saison 2023/2024. mehr

Auf Simakala wartet nun Ab- statt Aufstiegskampf

Statt mit Holstein um den Bundesliga-Aufstieg zu kämpfen, geht es für Simakala ab sofort darum, mit den "Roten Teufeln" den Abstieg zu verhindern. Die Pfälzer haben als Tabellen-15. lediglich einen Punkt Vorsprung vor dem FC Hansa Rostock, der den Relegationsplatz belegt. Die schwierige sportliche Lage kann die Vorfreude des Offensivspielers, der in Kiel einen Vertrag bis 2025 besitzt, aber nicht schmälern.

"Ich bin froh, hier zu sein. Man weiß einfach, was für ein großartiger Verein der FCK ist und was für ein tolles Stadion einen hier erwartet. Ich freue mich riesig, Teil dieser Mannschaft zu sein und gemeinsam mit dem Team eine erfolgreiche Rückrunde zu spielen", erklärte Simakala, der zuletzt auch mit seinem Ex-Club Osnabrück in Verbindung gebracht wurde. Auch der gebürtige Hamburger Frank Ronstadt (Darmstadt) und Dickson Abiama (Fürth) wechseln nach Kaiserslautern.

Holstein verliert Rennen um Duisburgs Jander

Derweil sind die Kieler Hoffnungen auf eine Verpflichtung von Caspar Jander geplatzt. Der 20 Jahre alte Mittelfeldspieler vom Drittligisten MSV Duisburg, um den sich die KSV sehr bemühte, unterzeichnete am Dienstag einen Vertrag beim 1. FC Nürnberg. Jander wird ab Sommer das "Club"-Trikot tragen, auch Holstein wollte das hoffnungsvolle Talent zur neuen Saison holen.

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 02.01.2024 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Holstein Kiel 2. Bundesliga